Ferdi Tayfur sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi! Ameliyat olacak
Türk müziğinin efsane isimlerinden olan 79 yaşındaki Ferdi Tayfur Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde yüksek tansiyon şikayetiyle rahatsızlanıp iki gün önce hastaneye kaldırılmıştı. Usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Antalya'daki bir hastaneye sevk edilen Tayfur'un ilerleyen saatlerde ameliyata alınacağı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre,yüksek tansiyon nedeniyle Marmaris'teki evinde rahatsızlanan sanatçı, ilk olarak Marmaris ilçesinde bir hastaneye kaldırıldı.
Muğla'da bulunan özel hastanenin başhekimi, sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti. Ancak aile üyeleri ve uzman doktorların tavsiyesi doğrultusunda, Ferdi Tayfur bu akşam ambulans uçakla Antalya'ya götürüldü.
Ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan başhekim, "Muğla'nın Menteşe ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Özel Yücelen Hastanesi'nde tedavi altına alınan ses ve sinema sanatçısı Ferdi Tayfur, ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi." dedi.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Ferdi Tayfur'un sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Dün saat 23.00 sıralarında ambulans uçakla Antalya'daki bir özel hastaneye sevk edilen Tayfur yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
AMELİYATA ALINACAK
Tayfur'un basın danışmanı sanatçının ilerleyen saatlerde ameliyata alınacağını bildirdi. Sosyal medya platformu Instagram hesabından paylaşım yapan Şirin Gözalıcı, "Sayın Ferdi Tayfur, Antalya Medikal Park hastanesinde olup, normal odada yatışı sağlanmaktadır. Şuuru açık olup önümüzdeki saatlerde ameliyata alınması planlanıyor." ifadelerini kullandı.
BÖBREK NAKLİ OLMUŞTU
Ferdi Tayfur, geçmişte yüz felci geçirerek fizik tedavi gördü. Yıllar önce böbrek rahatsızlıklarıyla karşı karşıya kalan usta sanatçı, haftada bir diyaliz makinesine bağlanıyor. 2020 yılında böbrek nakli ameliyatı geçiren Tayfur'a böbreği 50 yaşındaki oğlu Timur vermişti.
Sanatçının durumuyla ilgili bilgi almak için Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, hastaneye ziyarette bulundu. Usta sanatçıya, ilk etapta akciğer ödemi ve çoklu organ yetmezliği başlangıcı teşhisi konulduğu ve sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.