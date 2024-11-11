Ünlülere yasadışı bahis soruşturması! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’e ev hapsine itiraz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin kimliğini belirledi.



ÜNLÜLER VE FENOMENLERE KISKAÇ

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi.

16 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

12 TUTUKLAMA

Öte yandan gözaltındaki aralarında Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ve İbrahim Yılmaz'ın da olduğu 12 kişi tutuklandı.

İŞTE O İSİMLER

1-) Mehmet Ali Erbil (Ev hapsi)

2-) Serdar Ortaç (Ev hapsi)

3-) İbrahim Yılmaz (20 milyon takipçi) (Tutuklandı)

4-) Muzaffer Zorbey Erkoçlar (2 milyon takipçi) (Tutuklandı)

5-) Esma Sözen (1.3 milyon takipçi) (Tutuklandı)

6-) Sefa Caner Sarıçam (790.000 takipçi) (Tutuklandı)

7-) Doğukan Demirtaş (250.000 takipçi) (Gözaltında)

8-) Aleksandr Menshıkov (240.000 takipçi)(Gözaltında)

9-) Umut Kahraman (200.000 takipçi) (10/11/24 YURT DIŞI ÇIKIŞ)

10-) Ramiz Nurçin (200.000 takipçi) (10/11/24 YURT DIŞI ÇIKIŞ)

11-) Emircan Çelik (190.000 takipçi) (Gözaltında)

12-) Emirhan Karuç (180.000 takipçi)(Gözaltında)

13-) Aleyna Göreci (175.000 takipçi) (Gözaltında)

14-) Muhammed Sümertaş (150.000 takipçi) (Gözaltında)

15-) Soner Kabakçı (130.000 takipçi) (Gözaltında)

16-) Nisa Yaren Nur Çiloğlu (100.000 takipçi) ((Gözaltına alınacak)

17-) Yağmur Şifa Yaprak (60.000 takipçi) (Gözaltında)

18-) Fuat Emre Nalbant (55.000 takipçi) (Gözaltında)

19-) Atakan Efe (50.000 takipçi) (Gözaltına alınacak)

20-) Ramazan Karkin (20.000 takipçi) (Gözaltında)

21-) Batuhan Karadeniz (1.1 milyon takipçi) (YURT DIŞI ÇIKIŞ)

"TOPLUMA KÖTÜ ÖRNEK OLDUM, ÇOK ÜZGÜNÜM"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah saatlerinde yapılan operasyonda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi yakalanırken, 5 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye götürülürken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç, "Çok üzgünüm. İddialar doğru değil ama topluma gene de kötü örnek oldum. O yüzden çok üzgünüm" dedi.

SERDAR ORTAÇ "EV HAPSİ" İLE SERBEST

Yasadışı bahise teşvik etiği gerekçesiyle gözaltına alınan şarkıcı Serdar Ortaç, sevk edildiği mahkeme tarafından hakkında 'Ev hapsi' kararı verilerek serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ

Başsavcılık Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın adli kontrol ile serbest bırakılmasına itiraz etti.

İŞTE İLK SÖZLERİ

Adliyedeki işlemlerinin ardından adliye çıkışında basın mensuplarına konuşan Ortaç, "Çok pişmanım. Bu kumar illetinden evimi, sağlığımı, evliliğimi kaybettim. Şimdi de adliyeye düştüm" ifadelerini kullandı.

ŞİKAYET YAĞDI

A Haber canlı yayınına katılan A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, soruşturma ile ilgili detayları aktardı. Artan şikayetler sonrası harekete geçildiğini belirten Almaçayır, "Soruşturmayı Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Son dönemlerde özellikle bu konuda sosyal medya hesaplarından yasadışı bahse yönelik reklam ve tanıtım yapan isimler takip altındaydı. Bu şikayetler artık arttıktan sonra bir operasyonda vücut buldu. Siber suçlarla mücadele ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçti. Toplam 20 şüpheli bu dosyada. Mehmet Ali Erbil gözaltında, Serdar Ortaç için de ekiplerin çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

BİRÇOK FENOMEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINDA

Dosyada birçok sosyal medya fenomeninin olduğunu da belirten Almaçayır, "Başka isimler de var. Hatırlanacağı üzere daha önce Türkiye'nin gündemine oturan sosyal medya fenomenleriyle ilgili baya meşgul olmuştu kamuoyu da. Bu sefer de yasadışı bahse teşvik olarak yine aralarında sosyal medya fenomenleri de bulunuyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Sosyal medya üzerindeki hesaplarından, belli sitelerin isimlerini vererek. Tespitler şu yönde; 1 koyun 5-10 kazanın, para kazanmanın basit olacağı yönünde. Bu bahis şirketlerinin birçoğunun uzantılarının yurt dışı olduğu tespit ediliyor. Son dönemlerde sosyal medya platformlarında çok aleni bir şekilde normal bir yasal işlem gibi bu yayınlanmaya başlamıştı. Şikayetlerin de arttığı bir süreci yaşıyoruz." dedi.

"SUÇ VARSA GEREKEN YAPILACAK"

Adalet Bakanı Tunç konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Yargının başlatmış olduğu bir soruşturma var .Soruşturma neticesinde gözaltılar oldu. Böyle bir suç varsa gereken yapılacak." dedi.