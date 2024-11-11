Ünlülere yasadışı bahis soruşturması! Ortaç ve Erbil tutuklansın talebine ret

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edilirken Erbil ve Ortaç ev hapsiyle serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu 4 zanlı hakkında uygulanan adli kontrol tedbirine itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti.

İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler böyle adliyeye getirildi (AA)

HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin, ünlülerin ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmayı yürüten savcılık, aralarında İbrahim Yılmaz'ın da olduğu sosyal medya fenomeni olarak bilinen bazı şüphelilerin hesaplarına erişim engeli getirilmesini talep etti. Savcılığın talebini hakimlik değerlendirecek.

8 FENOMENİN SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin, ünlülerin ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde 8 fenomenin sosyal medya hesabına erişim engeli geldi.

İŞTE O İSİMLER...

Öte yandan yüzbinleri hatta milyonları bulan takipçili sosyal medya fenomenlerinden Esma Sözen, Soner Kabakçı, Emirhan Karuç, Sefa Caner Sarıçam, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Muzaffer Zorbey Erkoçlar ve Yağmur Şifa Yaprak'ın sosyal medya hesaplarına erişim yasağı kararı getirildi.

NE OLMUŞTU?

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi.

12 TUTUKLAMA

Öte yandan gözaltındaki aralarında Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ve İbrahim Yılmaz'ın da olduğu 12 kişi tutuklandı.

İŞTE O İSİMLER

1-) Mehmet Ali Erbil (Ev hapsi)

2-) Serdar Ortaç (Ev hapsi)

3-) İbrahim Yılmaz (20 milyon takipçi) (Tutuklandı)

4-) Muzaffer Zorbey Erkoçlar (2 milyon takipçi) (Tutuklandı)

5-) Esma Sözen (1.3 milyon takipçi) (Tutuklandı)

6-) Sefa Caner Sarıçam (790.000 takipçi) (Tutuklandı)

7-) Doğukan Demirtaş (250.000 takipçi) (Gözaltında)

8-) Aleksandr Menshıkov (240.000 takipçi)(Gözaltında)

9-) Umut Kahraman (200.000 takipçi) (10/11/24 YURT DIŞI ÇIKIŞ)

10-) Ramiz Nurçin (200.000 takipçi) (10/11/24 YURT DIŞI ÇIKIŞ)

11-) Emircan Çelik (190.000 takipçi) (Gözaltında)

12-) Emirhan Karuç (180.000 takipçi)(Gözaltında)

13-) Aleyna Göreci (175.000 takipçi) (Gözaltında)

14-) Muhammed Sümertaş (150.000 takipçi) (Gözaltında)

15-) Soner Kabakçı (130.000 takipçi) (Gözaltında)

16-) Nisa Yaren Nur Çiloğlu (100.000 takipçi) ((Gözaltına alınacak)

17-) Yağmur Şifa Yaprak (60.000 takipçi) (Gözaltında)

18-) Fuat Emre Nalbant (55.000 takipçi) (Gözaltında)

19-) Atakan Efe (50.000 takipçi) (Gözaltına alınacak)

20-) Ramazan Karkin (20.000 takipçi) (Gözaltında)

21-) Batuhan Karadeniz (1.1 milyon takipçi) (YURT DIŞI ÇIKIŞ)

"TOPLUMA KÖTÜ ÖRNEK OLDUM, ÇOK ÜZGÜNÜM"

Mahkemeye götürülürken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç, "Çok üzgünüm. İddialar doğru değil ama topluma gene de kötü örnek oldum. Çok pişmanım. Bu kumar illetinden evimi, sağlığımı, evliliğimi kaybettim. Şimdi de adliyeye düştüm" ifadelerini kullandı.

ŞİKAYET YAĞDI

A Haber canlı yayınına katılan A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, soruşturma ile ilgili detayları aktardı. Artan şikayetler sonrası harekete geçildiğini belirten Almaçayır, "Soruşturmayı Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Son dönemlerde özellikle bu konuda sosyal medya hesaplarından yasadışı bahse yönelik reklam ve tanıtım yapan isimler takip altındaydı. Bu şikayetler artık arttıktan sonra bir operasyonda vücut buldu. Siber suçlarla mücadele ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçti. Toplam 20 şüpheli bu dosyada. Mehmet Ali Erbil gözaltında, Serdar Ortaç için de ekiplerin çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

BİRÇOK FENOMEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINDA

Dosyada birçok sosyal medya fenomeninin olduğunu da belirten Almaçayır, "Başka isimler de var. Hatırlanacağı üzere daha önce Türkiye'nin gündemine oturan sosyal medya fenomenleriyle ilgili baya meşgul olmuştu kamuoyu da. Bu sefer de yasadışı bahse teşvik olarak yine aralarında sosyal medya fenomenleri de bulunuyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Sosyal medya üzerindeki hesaplarından, belli sitelerin isimlerini vererek. Tespitler şu yönde; 1 koyun 5-10 kazanın, para kazanmanın basit olacağı yönünde. Bu bahis şirketlerinin birçoğunun uzantılarının yurt dışı olduğu tespit ediliyor. Son dönemlerde sosyal medya platformlarında çok aleni bir şekilde normal bir yasal işlem gibi bu yayınlanmaya başlamıştı. Şikayetlerin de arttığı bir süreci yaşıyoruz." dedi.