Yasemin Öztürk’ten Kurtlar Vadisi itirafı! ’Sokakta yürüyemiyordum...’

Türk televizyon ve sinema dünyasında birçok projelerde rol alan Yasemin Öztürk, "Kurtlar Vadisi" hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

'Kurtlar Vadisi'nin kadrosuna dâhil olma sürecinden de bahseden Yasemin Öztürk; "İstanbul'a geldiğimde seslendirme de yapmaya başlamıştım. Belgeseller ve çizgi filmlerde çalıştım. Sonra 'Kurtlar Vadisi'nde seslendirme yaptım. Hatta 'Güllü Erhan'ın sevgilisi olan 'Ajan Nina'yı seslendirdim. 'Ajan Nina'nın rolü bitince dizinin o dönemki yönetmeni Serdar Akar, bana 'Sarah Vanunu' karakterini verdi ve kamera karşısına geçtim" ifadelerini kullandı.

Oyuncu "Şimdiki aklım olsa Kurtlar Vadisi'nden ayrılmazdım" sözleriyle de dikkat çekti.

Habertürk'ün haberine göre; Yasemin Öztürk, "Kurtlar Vadisi'nde rol aldığım dönemde sokakta yürümekte zorlanıyordum. Muazzam bir senaryosu ve reytingi vardı. Yan rol diye bir şey yoktu orada. Her karakter başrol gibiydi. Bir de erkek egemen bir dizide kadın olarak rol almak da dikkat çekiyordu. Üzerine de Kurtlar Konsey'inde olan kocasını aldatan bir kadını da oynayınca rolüm sivrileşmişti" dedi.

Hayatını Cihangir'de sürdüren oyuncu ayrıca, Galata Sanat Merkezi'nde beden dili üzerine eğitim verdiğini söyledi.

YASEMİN ÖZTÜRK KİMDİR?

Yasemin Öztürk, 25 Şubat 1974 'de Ankara'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamlayan Öztürk, birçok televizyon programının sunuculuğunu yaptı.

Öztürk, 'Üvey Baba', 'Koçum Benim', 'Kurtlar Vadisi' ve 'Behzat Ç.' gibi 2000'li yılların ilk dönemlerine damga vuran dizilerde rol aldı. Karakter oyuncusu olarak izleyicilerin karşısına çıkan Öztürk, 'Hababam Sınıfı Askerde' ve Cem Yılmaz'ın yapımcılığını üstlendiği 'Deli Aşk' gibi filmlerle de beyazperdede boy gösterdi.

Yasemin Öztürk (Instagram)

NECATİ ŞAŞMAZ İLE AŞK YAŞAMIŞ!

Yasemin Öztürk diziden ayrıldıktan 'Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz ile aşk yaşadığını da söyledi. Oyuncu; "3 yıl kadar sürdü fakat magazin basınının bildiği bir şey değildi" dedi.

Öztürk, "Neden ayrıldınız?" sorusuna ise, "Ayrılmak durumunda kaldım" cevabını verdi.

Necati Şaşmaz (Instagram)