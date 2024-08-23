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Deniz Uğur 'Kaçırıldı' demişti! Mahkemeden karar çıktı! Nilüfer'in kızı sessizliğini bozdu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 09:10 Güncelleme: 23.08.2024 09:11
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Deniz Uğur ’Kaçırıldı’ demişti! Mahkemeden karar çıktı! Nilüfer’in kızı sessizliğini bozdu...

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar, geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmişti. Ancak, ünlü spikerden sevindirici bir haber geldi. Muhtar'ın uyandırıldığı ve sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Öte yandan aile içinde ise büyük bir kriz patlak verdi. Deniz Uğur oğlu Poyraz'ın Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı tarafından kaçırıldığını iddia etmişti. Tüm bunların ardından olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. İşte haberin detayları...

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar, Sarıyer'deki yalısında geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu merdivenlerden düşerek bayıldı. Olayın ardından bilinci tamamen kapanan Muhtar, hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Muhtar, yoğun bakım ünitesine alındı.

Deniz Uğur'un açıklamasıDeniz Uğur'un açıklaması

Bunun üzerine eski eşi Deniz Uğur ise Muhtar'dan olan oğlu Poyraz'a ulaşamadığını ve Nilüfer'in kızı tarafından kaçırıldığını iddia etmişti.

Şikayette bulunan Deniz Uğur, "Aile Mahkemesi derhal fiilen çocuğumun bana teslim edilmesine karar vermiştir. Süreç adli makamların kontrolünde devam etmektedir" dedi.

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın yaptığı açıklamaNilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın yaptığı açıklama

Bunun üzerine Nilüfer'in evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı sosyal medya hesabından ilk kez açıklamada bulundu. Babasını ziyarete giden bir çocuğun kaçırılmasının saçma bir durum olduğunu belirten Ayşe Nazlı;

NİLÜFER'İN KIZI AYŞE NAZLI İLK KEZ KONUŞTU

Söz konusu iddiaların ardından Nilüfer'in evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı sosyal medya hesabından ilk kez açıklamada bulundu. Babasını ziyarete giden bir çocuğun kaçırılmasının saçma bir durum olduğunu belirten Ayşe Nazlı;

"Günlerdir yazılanları ve söylenenleri Poyraz ile birlikte şaşkınlık içinde izliyoruz. Kendi evinde oturan ve sadece babasını ziyarete giden bir çocuğun kaçırılması kadar saçma bir şey olamaz; zaten evinde olduğu açıkça belli. Poyraz, doğduğu günden beri beni ablası ve kardeşi olarak biliyor ve bu durum hep böyle kalacak. O da benim kardeşim ve ailem; kan bağı ya da soyadımız aynı olsun ya da olmasın.

Kalbi kötü olan insanların bunu anlaması zaten imkânsız. Ben daha 1 yaşındayken, Reha Muhtar benim babam olmak istemiş, ona "baba" dememi istemiş ve beni öz kızı gibi büyütmüştür. Ailemizle ilgili hiçbir şey bilmeyen insanların, böyle zor günlerde ne beni ne de Poyraz'ı daha fazla üzmeye hakkı yoktur. Biraz empati ve saygı lütfen. 15 yaşındaki bir çocuğun yaşadığı korkuları ve endişeleri anlamak yerine, iğrenç yorumlarıyla kötü niyetlerini gösteren kişiler için ilahi adalete güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Reha Muhtar sağlık durumuReha Muhtar sağlık durumu

SAĞLIK DURUMU STABİL!

Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastane ise şu açıklamayı yaptı: "Reha Bey, uyandırıldı, durumu stabil."

Reha Muhtar ve çocuklarıReha Muhtar ve çocukları

NE OLMUŞTU?

Evinde merdivenden düşen Reha Muhtar, kaldırıldığı hastanede entübe edildi. Muhtar'ın tedavisi devam ederken oyuncu Deniz Uğur ilginç bir iddia ortaya attı.

Velayeti babası Muhtar'da olan oğlu Poyraz'a ulaşamadığını söyleyen Uğur, "Reha Bey'in, beyin kanaması geçirdiği söyleniyor, başka bir bilgim yok. Akşamdan beri oğlum telefonlarını açmıyor" dedi.

Deniz UğurDeniz Uğur

ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM

Deniz Uğur, sözlerine şöyle devam etti: "Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı'nın Poyraz'ı alıp hastaneden çıktığını öğrendim. Ulaşmaya çalıştığım kişiler, Poyraz'ı teslim etmeyeceklerini söylüyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Zaten 2 yıldır Reha Muhtar'ın değil çocuklarıma, kendine bile bakacak durumda olmadığını söylüyorum. Şimdi karakola gidip çocuğumu kaçırdıkları için şikâyetçi olacağım."

KIZIM KARDEŞİNİ KAÇIRMADI

Deniz Uğur'un suçlamaları karşısında ünlü şarkıcı Nilüfer, şu açıklamayı yaptı: "Ayşe Nazlı'nın kardeşini kaçırmak gibi bir düşüncesi ve girişimi söz konusu dahi olamaz.

İddialar asılsız ve yersizdir. Çocuk annesine gitmek istemediğini zaten defalarca belirtmiştir. Poyraz'ın velayeti de babasındadır. Bu noktada tek dileğimiz Reha Muhtar'ın sağlığına kavuşmasıdır."

Reha MuhtarReha Muhtar

MUSTAFA DEMİRAL:ANNESİNİN YANINA GİTMEK İSTEMİYOR

Reha Muhtar'ın avukatı Mustafa Demiral, şunları söyledi: "Reha Bey'in oğlu Poyraz'ın kaçırıldığına dair çirkin iddialar dolaşmaktadır.

Gerçek bilgilerin Deniz Hanım'a verilmiş olmasına rağmen bu şekilde yaygara çıkartmak ancak kötü niyete işaret eder. Poyraz bazen hastanede babasının yanında oluyor, bazen de evine gidip geliyor. Annesine gitmek istemediğini beyan ediyor."

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