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Yemen'deki Husiler resmen duyurdu! "ABD'ye ait SİHA'yı düşürdük"

ahaber.com.tr AA
Giriş: 04.08.2024 17:55 Güncelleme: 04.08.2024 17:55
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Yemen’deki Husiler resmen duyurdu! ABD’ye ait SİHA’yı düşürdük

Yemen'deki İran destekli Husiler, Saada ilinde ABD'ye ait bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğünü açıkladı. ABD'ye ait MQ-9 tipi SİHA'nın düştüğü ve Aden Körfezi'nde Groton adlı geminin balistik füzeyle hedef alındığı belirtildi

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