Müge Anlı canlı yayın izle! 22 Nisan ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, tek parça izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 22 Nisan tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz...
22 NİSAN MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI
Aşağıdaki link aracılığıyla ATV'de yayınlanan programı seyredebilir ve güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
SUPHİYE ORANCI OLAYININ DETAYLARI
Türkiye günlerdir atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Metin Akpınar'ın evlilik dışı kızı Duygu Nebioğlu'nun itiraflarını konuşuyor.
Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı ile ilgili "Meslek olarak ünlülerle beraber oluyordu" , "Sanatçı ve futbolcularla para karşılığı escort olarak" iddiaları ortaya atıldı.
Tartışmalar sürerken Suphiye Orancı'nın 4 çocuğunu bakımı için bıraktığı Antalya'daki Şener ailesi her şeyi anlattı.
Suphiye Orancı'nın kendisini 'tercüman' olarak tanıttığını dile getiren Adile Şen, "Anne bir kez geldi ve ortadan kayboldu. Hastalanınca yurda aldılar. Ayrılmak zor oldu" dedi.
Dilara Gülatan'ın köyde bakımını üstlenen Sevim Zilli ise, "Ablam 4 çocuğa bakamayınca Dilara'yı ben aldım" diye konuştu. Aile çocukların yurdu teslim edilirken 'Anne bizi bırakma' diye ağladıklarını söyledi.
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