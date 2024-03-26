Kadir İnanır son dakika! Bakan Fahrettin Koca açıkladı! Kadir İnanır yoğun bakımda mı, sağlık durumu nasıl? Herkes uyanmasını bekliyordu...
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 24 Mart Pazar günü Beykoz'daki evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yapılan değerlendirmelerin ardından acil bir ameliyata alınmış ve ameliyat sonrasında entübe edilmişti. Usta ismin son sağlık durumu ise en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Peki, Kadir İnanır son sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
Ünlü sanatçı Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve acil bir ameliyata alınmıştı. Ameliyatın ardından durumu kritik olan İnanır, yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yaptığı açıklamada, Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
HERKES UYANACAK DİYE BEKLİYORDU!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Detaylı bilgi vermekten kaçınan Bakan Koca, İnanır'ın durumunun ciddiyetini belirtti ve tıbbi müdahalenin sürdüğünü ifade etti.
Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
"24 Mart Pazar günü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen Kadir İnanır, tıkalı olan beyin damarı açıldıktan sonra, uyutularak yoğun bakımda gözlem altına alınmıştı. Sn. İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır. Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Uyandırma süreci sürüyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."
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- Kadir İnanır son dakika! Bakan Fahrettin Koca açıkladı! Kadir İnanır yoğun bakımda mı, sağlık durumu nasıl? Herkes uyanmasını bekliyordu...
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