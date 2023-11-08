Nihal Candan kimdir, ne iş yapıyor? Fenomen Nihal Candan kaç yaşında, aslen nereli, babası kim?

Sosyal medya platformlarında fenomenlerin lüks yaşam tarzları ve mal varlıkları giderek artan bir ilgiyle karşılanıyor. Özellikle Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanması sonrası, diğer fenomenlerin mal varlıkları merak konusu olmuştur. Bu kapsamda, Nihal Candan da adı sıkça geçen fenomenler arasında yer alıyor. İşte bu konuda merak edilenler...