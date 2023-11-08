Bahar Candan kimdir ve kaç yaşında? Yurt dışı gezileri ile dikkat çeken Bahar Candan ne iş yapıyor? Ne kadarlık serveti var?

İsmini katıldığı stil yarışması ile duyuran Bahar Candan, ilginç tavırları, konuşması ve sosyal medya paylaşımları ile gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla da konakladığı ünlü oteller ve sık sık çıktığı yurt dışı gezileriyle dikkatleri üzerine toplayan Bahar Candan, Dilan Polat ve eşi Engin Polat çiftinin tutuklanması ile birlikte iyice merak konusu haline dönüştü. Peki Bahar Candan kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilen detaylar…

BAHAR CANDAN KİMDİR?

Bahar Candan , 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da doğdu. Bahar Candan aslen Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı, Nihal Candan'ın ise kız kardeşidir. Bahar Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıfta okuyor ve avukat olmak istiyor.