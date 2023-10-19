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İsrailli şarkıcı Linet Gazze’deki katliama sessiz kaldı! ‘Hamas’ paylaşımına tepki yağdı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.10.2023
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İsrailli şarkıcı Linet Gazze’deki katliama sessiz kaldı! ‘Hamas’ paylaşımına tepki yağdı

Gazze’ye ölüm yağdıran İsrail, yaralıların ve sivillerin sığındığı hastaneye saldırdı. 500’den fazla kişinin hayatını kaybettiği alçak saldırı sonrası dünya sessizliğe gömülürken Türkiye’den bu açık soykırıma tepki yağdı. Sanat camiası katil İsrail’e lanet okurken, İsrail asıllı şarkıcı Linet paylaşımı ile tepkilerin odağı oldu. Linet, ölen İsraillilerin fotoğraflarını yayınlayıp "Hamas katildir'' sözlerini alıntıladı. Ancak yüzlerce insanın öldüğü hastane katliamına ses çıkarmadı.

Katliamcı İsrail 4 4 bin kişinin sığındığı, yüzlerce yaralının tedavi gördüğü El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı. Çoğunluğu kadın ve çocuk olan 500'e yakın masum sivil katledildi.

Sanat camiası katil İsrail'e lanet okurken şarkıcı Linet, ölen İsraillilerin fotoğraflarını yayınlayıp "Hamas katildir'' sözlerini alıntıladı. Ancak yüzlerce insanın öldüğü hastane katliamına ses çıkarmadı. Şarkıcının bu vicdan dışı davranışına tepki yağdı.

Katliama sessiz kalan Linet'e sosyal medya kullanıcılarından "Bu vicdansızlığı unutmayacağız" yorumları geldi.

Tepkiler üzerine çark eden şarkıcı Linet son olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Linet'in ölenlere rahmet dilediği paylaşımında yine işgalci İsrail'e tek kelime etmediği dikkatlerden kaçmadı.

İşte o açıklama:

Bu kadar acı yaşanırken kendimi ifade etmek zorunda kalmak bile acının başka bir şekli diye düşünüyorum. Ama bunu yapmak zorundayım.

Ben 500 sene önce daha Osmanlı İmparatorluğu zamanında Türkiye'ye gelmiş olan atalarımdan beri bu topraklarda yaşayan yahudi bir ailenin ferdiyim. 30 senedir sanatını bu topraklarda icra eden, ekmeğini bu topraklardan kazanan, bu ülkede vergisini ödeyen bir Türk vatandaşıyım.

Bizler bu topraklarda müslümanı, hristiyanı, yahudisi her zaman dostça, kardeşçe yaşadık, komşuluk yaptık. Bundan sonra da bu şekilde yaşamaya devam edeceğiz.

Günlerdir devam eden bu vahşeti ben de hepiniz gibi iliklerime kadar yaşadım ve yaşıyorum. Yapılan bu zulmün, akan bu kanın her iki taraf içinde bir an önce son bulması tek temennimdir.

Benim de aile bireylerim, küçük yeğenlerim, dostlarım şu an savaşın ortasında. Savaşın kazananı olmaz. Akan kanın dini, dili, ırkı olmaz!

Beni de böyle bir konuyla taraf gösterip yargılayıp hedefe koymanın vicdanı olmaz… Yorumlarınızı yaparken sizleri vicdanlı ve sağduyulu olmaya davet ediyorum. Dileğim bir an önce akan kanın durması ve bu savaşın son bulmasıdır. Tüm ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

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