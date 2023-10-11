CANLI İZLE | Kuruluş Osman 132. bölüm kesintisiz, full HD, anlık, tamamını izleme canlı yayın ekranı! Osman Bey Yakup Bey'in hamlesine ne cevap verecek?
Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, 132. ve aynı zamanda final bölümüyle izleyicileri büyük bir heyecanla bekliyor. Tarihi ve dramatik öğeleri bir araya getiren dizi, izleyicilerini Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemine götürerek büyülemişti. Son bölümün merakla beklenmesi, arama motorlarında "Kuruluş Osman 132. bölüm full izle, yeni bölüm izle" gibi sorguların yoğunlaşmasına neden oldu. İşte Kuruluş Osman 132. bölüm kesintisiz, full HD, anlık, tamamını izleme ekranı...
Atv kanalında yayınlanan tarihi ve aksiyon dolu dizi Kuruluş Osman, 132. ve aynı zamanda final bölümüyle izleyicilerini büyük bir heyecanla karşılıyor. Geçtiğimiz sezon boyunca izleyicileri büyüleyen bu dizi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemini etkileyici bir şekilde aktararak büyük bir takipçi kitlesi kazandı. İşte yeni bölüme ilişkin tüm detaylar...
KURULUŞ OSMAN SAAT KAÇTA?
Kuruluş Osman dizisi her çarşamba saat 20.00 itibarıyla ATV'de yayınlanıyor.
KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE EKRANI
132. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yakup Bey ve Osman Bey karşı karşıyadır. Yakup Bey, Osman Bey'den biat ister! Osman Bey başkaldırırsa Yakup Bey bunun hesabını soracaktır. Osman Bey, ne karar alacaktır? Cerkutay, Yenişehir Sarayı'na dönmüştür. Onun dönüşüyle sarayda bir bayram havası oluşur. Fakat Cerkutay artık o eski Cerkutay değildir. Osman Bey'lere kızgındır. Cerkutay ve Osman Bey'in arasında neler yaşanacaktır?
Yakup Bey yaptığı Lefke hamlesiyle Osman Bey'i zor durumda bırakmıştır. Fakat bununla yetinmeyecektir. Osman Bey Yakup Bey'in hamlesi üzerine "Düşman olanlarla değil bizden olanlarla rekabet halindeyiz." diyerek Yakup Bey'in niyetini bildiğini ifade eder. Osman Bey bu rekabetten zaferle çıkmak için neler yapacaktır?
Sancaksızlar yurdunda Mehmet ve Orhan arasında gerilim yaşanır. Orhan, Holofira'yı ne olursa olsun oradan alacaktır. Mehmet ve Orhan arasında neler yaşanacaktır? Orhan, Holofira'yı almak için ne yapacaktır? Holofira yurduna dönmek ister. Orhan ise buna sıcak bakmaz! Orhan'a öfkeli olan Holofira içindekileri döker! Holofira ve Orhan'ın yüzleşmesi nasıl sonuçlanacaktır? Orhan, Holofira'yı yurduna götürecek midir?
Alaeddin'in elindeki hazine haritasını bilen Gonca ne edip haritayı alacağını söyler. Alaeddin Bey ve Gonca Hatun, Konya dönüşünde kervansarayda karşılaşırlar. Gonca, hazine haritasını ele geçirebilecek midir? Alaeddin ve Bala Hatun nihayet kavuşurlar. Bala Hatun, Yakup Bey'in Osman Bey'den biat istediğini söyler. Alaeddin bu haber karşısında ne yapacaktır? Yakup Bey'in hatunu Saadet Hatun, Uç Pazar'a gelmiştir. Yakup Bey'e yapılan suikast girişimini yeni öğrenen Saadet Hatun'un öfkesi nelere sebep olacaktır?
Osman Bey, cümle beyler ve Yakup Bey'i sarayında ağırlayacaktır. Mehmet ise Yakup Bey Yenişehir'den çıkana kadar pusatlarını hazır tutacaktır. Osman Bey'in beyleri toplamaktaki asıl niyeti nedir? Osman Bey ve Yakup Bey'in arasındaki soğuk savaş neyle sonuçlanacaktır?
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