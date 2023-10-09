Safir yeni bölüm canlı izle! ATV Safir 6. bölüm kesintisiz, full HD, anlık, canlı yayın izleme ekranı! Feraye'nin gitme planlarına Ateş engelleyecek mi?
İlhan Şen ve Özge Yağız'ın başrollerini üstlendiği, karmaşık ve dramatik hikayesiyle dikkat çeken Safir dizisi, ATV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Ateş, Yaman ve Okan adlı üç kardeşin hayatlarını merkezine alan bu dizi, 6. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Safir dizisinin yeni bölümünü kesintisiz, full HD, 4K kalitesinde ve canlı olarak izlemek için sabırsızlanıyorlar. Dizi severler için heyecanla beklenen bu bölümü izlemek için ATV ekranlarına ve dijital platformlara göz kulak olmaya devam ediyorlar. İlhan Şen ve Özge Yağız'ın başrollerini üstlendiği, karmaşık ve dramatik hikayesiyle dikkat çeken Safir dizisi, ATV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Ateş, Yaman ve Okan adlı üç kardeşin hayatlarını merkezine alan bu dizi, 6. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Safir dizisinin yeni bölümünü kesintisiz, full HD, 4K kalitesinde ve canlı olarak izlemek için sabırsızlanıyorlar.
İlhan Şen ve Özge Yağız'ın başrollerini üstlendiği, karmaşık ve dramatik hikayesiyle dikkat çeken Safir dizisi, ATV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Ateş, Yaman ve Okan adlı üç kardeşin hayatlarını merkezine alan bu dizi, 6. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Safir dizisinin yeni bölümünü kesintisiz, full HD, 4K kalitesinde ve canlı olarak izlemek için sabırsızlanıyorlar.
SAFİR SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv'de.
SAFİR 6. BÖLÜM CANLI İZLE!
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ateş, Feraye'yi bıraktığı zor durumdan ötürü Yaman'a kızıp, Feraye'nin yanında durur. O bilmesi gereken her şeyi zaten biliyordur. Ve Yaman'a rağmen kına gerçekleşir. Kına gecesinin sonunda Bade, Feraye'yle Ateş'in konuşmalarını duyar ve bebek mevzusunu öğrenir. Ateş, Bade'nin duyduğunu son anda fark eder. Şimdi ne olacaktır? Bu büyük sırra ortak olan Bade ne yapacaktır?
Yaman'ın psikolojik şiddetine dayanamaz hale gelen Feraye kınadan sonra bir de Gülfem'in ezici konuşmasına maruz kalınca kaçıp kurtulmak ister ama nasıl yapacağını bilmiyordur. Hazal bir çözüm yolu bulur. Feraye herkesi ve her şeyi arkasında bırakıp gidebilecek midir?
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