CANLI İZLE 📺 | YALI ÇAPKINI yeni bölüm canlı, kesintisiz, tamamını, şifresiz, 4K izleme ekranı! 38. bölüm de neler olacak?

Yalı Çapkını dizisi, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen ve heyecanla beklenen bir yapım olarak öne çıkıyor. Haziran ayında sezon finali yaparak izleyicilerini merak içinde bırakan dizi, yeni sezonunun ilk bölümüyle ekrana döndü. Özellikle Binnur Kaya ve Tarık Emir Tekin gibi deneyimli oyuncuların kadroya katılması, diziye olan ilgiyi artırdı. Yalı Çapkını'nın 38. bölümü, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. İşte Yalı Çapkını canlı yayın bilgileri...

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA NE ZAMAN?

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını 38. bölüm ile bu akşam izleyiciyle buluşacak. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrolde olduğu Yalı Çapkını saat 20.00'de Star TV'de başlayacak.