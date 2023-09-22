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Haberler Magazin Haberleri CANLI İZLE 📺 | YALI ÇAPKINI yeni bölüm canlı, kesintisiz, tamamını, şifresiz, 4K izleme ekranı! 38. bölüm de neler olacak?

CANLI İZLE 📺 | YALI ÇAPKINI yeni bölüm canlı, kesintisiz, tamamını, şifresiz, 4K izleme ekranı! 38. bölüm de neler olacak?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.09.2023 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023
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CANLI İZLE 📺 | YALI ÇAPKINI yeni bölüm canlı, kesintisiz, tamamını, şifresiz, 4K izleme ekranı! 38. bölüm de neler olacak?

Yalı Çapkını dizisi, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen ve heyecanla beklenen bir yapım olarak öne çıkıyor. Haziran ayında sezon finali yaparak izleyicilerini merak içinde bırakan dizi, yeni sezonunun ilk bölümüyle ekrana döndü. Özellikle Binnur Kaya ve Tarık Emir Tekin gibi deneyimli oyuncuların kadroya katılması, diziye olan ilgiyi artırdı. Yalı Çapkını'nın 38. bölümü, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. İşte Yalı Çapkını canlı yayın bilgileri...

Yalı Çapkını dizisi, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen ve heyecanla beklenen bir yapım olarak öne çıkıyor. Haziran ayında sezon finali yaparak izleyicilerini merak içinde bırakan dizi, yeni sezonunun ilk bölümüyle ekrana döndü. Özellikle Binnur Kaya ve Tarık Emir Tekin gibi deneyimli oyuncuların kadroya katılması, diziye olan ilgiyi artırdı. Yalı Çapkını'nın 38. bölümü, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. İşte Yalı Çapkını canlı yayın bilgileri...

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA NE ZAMAN?

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını 38. bölüm ile bu akşam izleyiciyle buluşacak. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrolde olduğu Yalı Çapkını saat 20.00'de Star TV'de başlayacak.

YALI ÇAPKINI CANLI İZLE 📺

Yalı Çapkını dizisini Star Tv'nin resmi sitesinden canlı takip edebilirsiniz.

37. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit vurulduktan sonra acil İstanbul'a getirilir. Seyran, Ferit'in yanından ayrılmazken, başta Gülgün olmak üzere herkes Seyran'a çok kızgındır. Ferit'in gireceği ameliyat da risklidir. Suna ise o arbedede Saffet Ağaların evinden kaçmış, Seyran'ın yanındadır ve ona destek olmaktadır.

Hatice, Saffet ve Halis Ağa'yla görüşerek daha fazla kaosun çıkmasını engeller ve Saffet Ağa konusunun kapanmasını sağlar. Ferit'le Seyran'ın aşkı engel tanımazken, Kazım da avantajlı duruma geçer ve bu konumdan yararlanır.

İfakat; Seyran ve Ferit'in birlikteliğini desteklemek zorunda kalır. Seyran ve Ferit birbirlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, yeniden evlenirler. Halis Ağa ise tüm yaşananlardan sonra kızı Nükhet ile torunu Kaya'yı İstanbul'a yanına çağırır.

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