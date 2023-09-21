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Haberler Magazin Haberleri CANLI İZLE 📺 | Aldatmak yeni bölüm ATV tamamını, kesintisiz izleme ekranı! 38. bölümde neler olacak? Oylum hakkındaki derin sırlar gün yüzüne çıkıyor!

CANLI İZLE 📺 | Aldatmak yeni bölüm ATV tamamını, kesintisiz izleme ekranı! 38. bölümde neler olacak? Oylum hakkındaki derin sırlar gün yüzüne çıkıyor!

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.09.2023 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023
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CANLI İZLE 📺 | Aldatmak yeni bölüm ATV tamamını, kesintisiz izleme ekranı! 38. bölümde neler olacak? Oylum hakkındaki derin sırlar gün yüzüne çıkıyor!

"Aldatmak" dizisi, yeni bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Heyecanla beklenen Aldatmak 38. bölüm, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizi severler, bu bölümde neler olacağını merakla bekliyorlar. Diziye olan ilgi her geçen gün artarken, izleyiciler kesintisiz ve canlı olarak bölümü izlemek için internet üzerinde araştırmalar yapıyorlar. İşte, Aldatmak 38. bölümünü izlemek isteyenler için detaylar...

"Aldatmak" dizisi, yeni bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Heyecanla beklenen Aldatmak 38. bölüm, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizi severler, bu bölümde neler olacağını merakla bekliyorlar. Diziye olan ilgi her geçen gün artarken, izleyiciler kesintisiz ve canlı olarak bölümü izlemek için internet üzerinde araştırmalar yapıyorlar. İşte, Aldatmak 38. bölümünü izlemek isteyenler için detaylar...

ALDATMAK SAAT KAÇTA?

Aldatmak dizi her perşembe saat 20.00'de ATV ekranlarında.

ALDATMAK YENİ BÖLÜM CANLI İZLE📺

ATV CANLI YAYIN

38. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ortaya çıkan sırla birlikte bildiği her şeyi sorgulamaya başlayan Güzide, bu sırrın sadece buzdağının görünen kısmı olduğundan habersizdir. Güzide cevaplar aramaya başlasa da, bu cevaplar pek çok soruyu da beraberinde getirecektir. Bebeğine kavuşan Oylum, Behram'ın durumu konusunda ne hissedeceğini bilememektedir.

Oylum, Kahraman'ın bir ricası sonucu büyük bir karar vermek durumunda kalınca zor bir durumda kalır. Bu karar, Dicleli ailesi ile olan savaşında kartların yeniden dağıtılmasına sebep olacaktır.

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