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Tarkan günah çıkardı! “Disney’in Atatürk kararına sessiz kalmam hataydı”

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.09.2023 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023
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Tarkan günah çıkardı! “Disney’in Atatürk kararına sessiz kalmam hataydı”

Yaşamını Amerika’da sürdüren pop şarkıcısı Tarkan, 17 yaşındaki bir gencin Atatürk fotoğrafıyla yaptığı uygunsuz hareketleri sonrası sosyal medyadan dikkat çeken paylaşımda bulundu. Daha önce Disney Plus’un Atatürk dizisini yasaklamasına karşın sessiz kalan şarkıcı, toplumda infiale sebep olan görüntülerden sonra pişmanlığını dile getirdi. Tarkan, “Keşke sessiz kalmasaydım” diyerek adeta af diledi.

İstanbul'da 17 yaşındaki bir lise öğrencisinin Atatürk'ün fotoğrafına hakaret ettiği görüntüler sosyal medyada tepkilere sebep oldu.

Gencin hakkında, Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farkılığına dayanarak alenen aşağılama" ve "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlarından hakkında tutuklama kararı verildi.

TARKAN GÜNAH ÇIKARDI!

Geçtiğimiz aylarda Disney Plus'ın Ermeni lobisinin baskılarıyla Atatürk dizisini yasaklama kararı ülke genelinde tepkiyle karşılanmış platform bünyesinde olan ünlülerden ses çıkmamıştı. Disney'in reklam yüzü olan şarkıcı Tarkan da sessiz kalan ünlü isimler arasında yer aldı. Tarkan, liseli gencin sosyal medyada yayılan görüntülerinden sonra pişmanlığını dile getirdi.

"HAKLISINIZ, SESSİZ KALMAMAM GEREKİRDİ"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı, şu ifadelere yer verdi:

Bugün utanarak tanık olduğumuz, Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan büyük saygısızlık, hadsizlik ve ayıp beni de derinden üzdü, rahatsız etti ve endişelendirdi. Uzun süredir Atatürk'e karşı yürütülen itibarsızlaştırma ve karalama çalışmalarının vahim sonuçlarıdır bunlar. İlke ve inkılaplarıyla bugün bile yolumuza ışık tutan, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk'e yapılan böyle ayıplara ve haksızlıklara sessiz kalmamamız, tüm kalbimiz ve gücümüzle onu daha da fazla korumamız, savunmamız gerektiğini bir daha anlıyorum.

Ve evet, haklıydınız. Disney yetkililerinin, Disney+'ta yayınlamama kararı aldığı Atatürk filmiyle ilgili herkesin tepki gösterdiği günlerde de sessiz kalmamam, bu kararı yanlış ve hatalı bulduğumu belirtmem gerekirdi. Bu kararın arkasındaki nedenler her ne idiyse kabul edilemezdi. Çünkü bugün bir daha görüyoruz ki bu zamanlar, Atatürk'ün varlığına, ışığına, bu millet ve vatan için yaptıklarını hatırlamaya en çok ihtiyacımızın olduğu zamanlardır.

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