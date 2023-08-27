Yalı çapkını ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
"Yalı çapkını ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her hafta yeni bölümleriyle Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi sezon finaliyle ekranlara ara vermişti. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizi, dikkat çeken bir noktada sezon finali yapmıştı. Peki, Yalı çapkını ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
"Yalı çapkını ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizi, dikkat çeken bir noktada sezon finali yapmıştı. Peki, Yalı çapkını ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
YALI ÇAPKINI YENİ SEZON NE ZAMAN?
Yalı Çapkını yeni sezon ilk bölümünün Eylül ayının ikinci haftasından itibaren yayınlanması bekleniyor.
YALI ÇAPKINI OYUNCULARI
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer
YALI ÇAPKINI KONUSU
Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı etkileyecektir.
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- Yalı çapkını ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
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