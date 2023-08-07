"Erkin Koray sağlık durumu nasıl? Erkin Koray kimdir, kaç yaşında, şarkıları neler?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cemalim, Fesupanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz şarkılara imza atan Erkin Koray, Anadolu rock müziğinin efsane isimlerinden biri. Bir süredir Kanada'da yaşayan Koray'dan üzen bir haber geldi. Peki, Erkin Koray sağlık durumu nasıl? Erkin Koray kimdir, kaç yaşında, şarkıları neler?