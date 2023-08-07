Erkin Koray öldü mü, neden öldü? Erkin Koray kimdir, kaç yaşında, şarkıları neler?
"Erkin Koray sağlık durumu nasıl?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray'dan sevenlerini üzen haber geldi. Cemalim, Fesupanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz yapımlarla hafızalara kazınan Koray'ın fenalaştığı ve Kanada'da hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkmıştı. Peki Erkin Koray neden öldü? Erkin Koray kimdir, kaç yaşında, şarkıları neler?
"Erkin Koray neden öldü? Erkin Koray kimdir, kaç yaşında, şarkıları neler?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cemalim, Fesupanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz şarkılara imza atan Erkin Koray, Anadolu rock müziğinin efsane isimlerinden biri. Bir süredir Kanada'da yaşayan Koray'dan üzen bir haber geldi. Peki, Erkin Koray neden öldü? Erkin Koray kimdir, kaç yaşında, şarkıları neler?
Cemalim, Fesupanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz yapımlarla hafızalara kazınan Erkin Koray'dan kötü haber geldi.
Uzun süredir Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan rock müziğin efsanevi ismi Erkin Koray (82) hayatını kaybetti. Kızı acı haberi sosyal medyadan duyurdu.
Bir süredir Kanada'da yaşayan Erkin Koray'ın fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarına karşı savaş veren Koray, Toronto şehrinde hastaneye kaldırıldı.
Hastanedeki tedavisi devam eden sanatçıyla kızı Damla Koray'ın ilgilendiği ortaya çıktı.
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