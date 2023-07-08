Özkan Uğur öldü mü, neden öldü? Özkan Uğur ne hastasıydı, sağlık durumu nasıl? Acı haber...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MESAJ

Başkan Erdoğan, "Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA: MEKANI CENNET OLSUN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yerlikaya, "Türk Müziği'nin unutulmaz gruplarından MFÖ'nün solisti, canlandırdığı karakterlerle hafızalarımıza kazınan kıymetli sanatçımız Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve sanat camiasının başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.