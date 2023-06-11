MasterChef yeni jürisi Yılmaz Öztürk kimdir sorusunun cevabı merak ediliyor. Şeflerin yarıştığı programda bu sene jüri üyelerinde değişiklik yaşandı. Somer Sivrioğlu'nun ayrılmasının ardından jüri koltuğuna oturan yeni isim Yılmaz Öztürk oldu. Peki MasterChef yeni jürisi Yılmaz Öztürk kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yılmaz Öztürk hayatı ve kariyeri...