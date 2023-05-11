Kurtlar Vadisi başlama tarihi açıklandı mı? Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak 2023?
"Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi, yeniden ekranlara dönemeye hazırlanıyor. Daha önce açıklama yapan Necati Şaşmaz, dizinin Ocak ayında başlayacağını ve dijital platformda yayınlanacağını söylemişti. Peki, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak 2023?
"Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak 2023? Kurtlar Vadisi başlama tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştrırılan konular arasında yer alıyor. 2005 yılında yayınlanan 97. bölümüyle final yaparak sona eren dizi, "Kurtlar Vadisi Pusu" olarak ekranlara dönecek. Dizinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz geçtiğimiz aylarda, yayın tarihi hakkında açıklama yapmıştı. Peki, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak 2023? Kurtlar Vadisi başlama tarihi açıklandı mı?
NECATİ ŞAŞMAZ TARİH VERMİŞTİ!
Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, bir tv programında "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti." diye konuşurken, "Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak." demişti.
DİZİ O PLATFORMDA YAYINLANACAKTI ANCAK...
Kurtlar Vadisi dizisinin takipçileri dizinin yeni sezonunu heyecanla beklerken, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Necati Şaşmaz, dizinin bir dijital platformda yayınlanacağını açıklamıştı ancak iddialar asılsız çıktı.
OYUNCU KADROSU AÇIKLANDI MI?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde kimlerin oynayacağı henüz bilinmiyor. Konuya ilişkin gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
FRAGMAN YAYINLANDI MI?
Şubat ayında başlaması beklenen Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın günü ve oyuncu kadrosu henüz netleşmediğinden fragman da yayınlanmadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYÜPSULTAN 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi İSTANBUL İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- SULTANBEYLİ 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi İSTANBUL İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- ÇEKMEKÖY 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi İSTANBUL İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- Milan - Inter maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Milan - Inter maçı canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak?
- Emeklilikte 3600 gün detayı belli oldu! SSK'lı kadınlar 50, 51, 52, 53, erkekler 55, 56, 57, 58 yaşında emeklilik! 2000 öncesi ve sonrası...
- GÜNGÖREN 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi GÜNGÖREN hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- BAYRAMPAŞA 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi BAYRAMPAŞA hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- SİLİVRİ 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi SİLİVRİ hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- ŞİLE 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi ŞİLE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- EYT ile yeni emeklilik detayları netleşti! İlk müjde geldi, SSK - Bağkur farkında 1261 gün indirim! 9.000 - 5400 gün mühim! Staj ve çıraklık sigortası...
- ADALAR İLÇESİ SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs Pazar 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İstanbul ili seçim sonuçları ve oy oranları…
- BEŞİKTAŞ 14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İstanbul ili seçim sonuçları açıklandı mı, oy oranları neler?