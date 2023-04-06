Kurtlar Vadisi başlama tarihi açıklandı mı? Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak 2023?
"Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi, yeniden ekranlara dönemeye hazırlanıyor. Daha önce açıklama yapan Necati Şaşmaz, dizinin Ocak ayında başlayacağını ve dijital platformda yayınlanacağını söylemişti. Peki, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak 2023?
"Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak 2023? Kurtlar Vadisi başlama tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştrırılan konular arasında yer alıyor. 2005 yılında yayınlanan 97. bölümüyle final yaparak sona eren dizi, "Kurtlar Vadisi Pusu" olarak ekranlara dönecek. Dizinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz geçtiğimiz aylarda, yayın tarihi hakkında açıklama yapmıştı. Peki, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak 2023? Kurtlar Vadisi başlama tarihi açıklandı mı?
NECATİ ŞAŞMAZ TARİH VERMİŞTİ!
Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, bir tv programında "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti." diye konuşurken, "Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak." demişti.
DİZİ O PLATFORMDA YAYINLANACAKTI ANCAK...
Kurtlar Vadisi dizisinin takipçileri dizinin yeni sezonunu heyecanla beklerken, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Necati Şaşmaz, dizinin bir dijital platformda yayınlanacağını açıklamıştı ancak iddialar asılsız çıktı.
OYUNCU KADROSU AÇIKLANDI MI?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde kimlerin oynayacağı henüz bilinmiyor. Konuya ilişkin gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
FRAGMAN YAYINLANDI MI?
Şubat ayında başlaması beklenen Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın günü ve oyuncu kadrosu henüz netleşmediğinden fragman da yayınlanmadı.
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