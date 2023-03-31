Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak 2023? Kurtlar Vadisi başlama tarihi açıklandı mı?
"Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi, yeniden ekranlara dönemeye hazırlanıyor. Daha önce açıklama yapan Necati Şaşmaz, dizinin Ocak ayında başlayacağını ve dijital platformda yayınlanacağını söylemişti. Peki, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak 2023? Kurtlar Vadisi başlama tarihi açıklandı mı?
"Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak 2023? Kurtlar Vadisi başlama tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştrırılan konular arasında yer alıyor. 2005 yılında yayınlanan 97. bölümüyle final yaparak sona eren dizi, "Kurtlar Vadisi Pusu" olarak ekranlara dönecek. Dizinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz geçtiğimiz aylarda, yayın tarihi hakkında açıklama yapmıştı. Peki, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak 2023? Kurtlar Vadisi başlama tarihi açıklandı mı?
NECATİ ŞAŞMAZ TARİH VERMİŞTİ!
Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, bir tv programında "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti." diye konuşurken, "Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak." demişti.
DİZİ O PLATFORMDA YAYINLANACAKTI ANCAK...
Kurtlar Vadisi dizisinin takipçileri dizinin yeni sezonunu heyecanla beklerken, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Necati Şaşmaz, dizinin bir dijital platformda yayınlanacağını açıklamıştı ancak iddialar asılsız çıktı.
OYUNCU KADROSU AÇIKLANDI MI?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde kimlerin oynayacağı henüz bilinmiyor. Konuya ilişkin gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
FRAGMAN YAYINLANDI MI?
Şubat ayında başlaması beklenen Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın günü ve oyuncu kadrosu henüz netleşmediğinden fragman da yayınlanmadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak 2023? Kurtlar Vadisi başlama tarihi açıklandı mı?
- MEB personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB KPSS-2023/4 personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı?
- Ateş Kuşları ATV 10.BÖLÜM İZLE! 31 Mart Ateş Kuşları yeni bölüm canlı kesintisiz full izle!
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Nisan ayı mazot ve gübre destekleri ne zaman yatacak?
- Yalı Çapkını 26. bölüm CANLI izle! Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz, Star TV tek parça!
- Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne kadar?
- Green Card ne zaman açıklanacak 2023? Green Card kimlere çıkar, başvuru sonucu nasıl öğrenilir?
- Memur olmak isteyenler dikkat! Açıklamalar peş peşe geldi! On binlerce alım yapılacak! İşte kurum kurum personel alım listesi...
- Aşure ayı ne zaman, hangi tarihte 2023? Aşure geleneği nasıl ortaya çıktı?
- Mutlaka kontrol edin! En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu! Apple, Huawei, Sony...
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 31 Mart 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?
- Ara tatil ne zaman başlıyor? 2.dönem Nisan ara tatil ne zaman 2023? Okulların kapanış tarihi...