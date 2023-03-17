Yalı Çapkını 25. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seyran'a Ferit'in ters köşesi...
"Yalı Çapkını 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dizide geçtiğimiz hafta Seyran'ın kendisi hakkında Suna'ya söylediklerini duyan Ferit ise Seyran'ın güvenini hiçbir zaman kazanamayacağını anlayınca ona boşanmayı önermişti. Peki, Yalı Çapkını 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seyran'a Ferit'in ters köşesi...
Yalı Çapkını 25. bölüm fragmanı izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Yalı Çapkını'nda işler yine iyice çığrından çıkıyor. Tam Pelin, Seyran ve Ferit'in arasından çıkacak diye beklerken annesinin gelmesi ve Korhanları tehdit etmesi dengeleri değiştiriyor. Peki, Yalı Çapkını 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seyran'a Ferit'in ters köşesi...
YALI ÇAPKINI'NDA BU HAFTA NELER OLUYOR?
Asuman ve Fuat evlatlık alma konusunu Orhan, Gülgün ve İfakat'e açar ancak beklemedikleri bir cevap alırlar.
Seyran, Ferit'le arayı düzeltmek için bir karar vermiştir ancak ikisini yeni bir sınav beklemektedir.
Ferit ve Gülgün; Zerrin'in talepleri karşısında hem şaşırır hem de tedirgin olurlar.
Zerrin'le ilgili Pelin'e hesap soran Ferit ise Pelin'den ummadığı bir tepki görür.
Gülgün'le Ferit'in konuşmasına kulak misafiri olan Seyran, yüzüğünü çıkarıp "Bağ evinde sormuştun ya. Cevabını aldın bence" diyor.
YALI ÇAPKINI 25. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?
Yalı Çapkını 25. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölümün ardından detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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- Yalı Çapkını 25. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seyran'a Ferit'in ters köşesi...
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