Kuruluş Osman İzle Canlı | 15 Mart ATV kesintisiz, full HD, şifresiz seyret! 118. bölüm var mı yok mu?

Osman Bey hem içte hem dışta büyük bir kıskaca alındığının farkındadır. Fakat hiçbir darlık o'nu yolundan çevirmeyecektir ve fütuhata kaldığı yerden devam edecektir. Osman Bey'in hedefi İnegöl'dür! Osman Bey'i bu yolda nasıl zorluklar beklemektedir?