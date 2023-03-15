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Kuruluş Osman İzle Canlı | 15 Mart ATV kesintisiz, full HD, şifresiz seyret! 118. bölüm var mı yok mu?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2023 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023
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Kuruluş Osman İzle Canlı | 15 Mart ATV kesintisiz, full HD, şifresiz seyret! 118. bölüm var mı yok mu?

Kuruluş Osman canlı izle aratılmaları hız kazanırken 118. bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman şanlı tarihimizi epik bir anlatımla gözler önüne sererek hem tarihi sevdiriyor hem de bizlere tanıtıyor. Peki Kuruluş Osman canlı nereden, nasıl izlenir? İşte Kuruluş Osman 118. bölüm canlı, kesintisiz izle...

Kuruluş Osman dizisi 15 Mart Çarşamba günü 118. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin sevenleri yeni bölümü takip edebilmek için "canlı ATV izle" şeklinde araştırmalara başladı. Bu bölümde Osman Bey hem içte hem dışta büyük bir kıskaca alındığının farkındadır. Osman Bey'in hedefi İnegöl'dür! Osman Bey'i bu yolda nasıl zorluklar beklemektedir? İşte Kuruluş Osman 118. bölüm canlı izle ekranı...

KURULUŞ OSMAN 118. BÖLÜM CANLI İZLE!

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KURULUŞ OSMAN 118. BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Kuruluş Osman dizisinin 118. bölümü 15 Mart Çarşamba günü ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

118. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nayman kayıp olan altınlarını nihayet bulmuştur. Fakat altınlarla ilgili hiç ummadığı bir tuzak Nayman'ı beklemektedir. Osman Bey'in Nayman'a kurduğu tuzak nedir?

Osman Bey hem içte hem dışta büyük bir kıskaca alındığının farkındadır. Fakat hiçbir darlık o'nu yolundan çevirmeyecektir ve fütuhata kaldığı yerden devam edecektir. Osman Bey'in hedefi İnegöl'dür! Osman Bey'i bu yolda nasıl zorluklar beklemektedir?

Osman Bey, İnegöl'ün fethi için İsmihan Sultan'la işbirliği yapmalıdır. Osman Bey, İsmihan Sultan'ı nasıl yanına çekecektir?

Osman Bey ve alpları İnegöl surlarına dayanmışken Nayman da Osman Bey için en kıymetli olan mülkü almanın peşindedir.

Nayman gözünü nereye dikmiştir? Osman Bey her şeye rağmen İnegöl fethinde kararlıdır. Osman Bey, İnegöl'ü fethedebilecek midir?

Herkes gibi Öktem Bey de İnegöl'ün fethi için Osman Bey'in yanında yer alırken Bengi Hatun, Öktem Bey'le aynı yolda yürüyecek midir? Yoksa Osman Bey'le olan ittifaka ihanet mi edecektir?

Bir yanda İnegöl'ün fetih hazırlıkları sürerken öte yanda hatunlar Frigg'i öldürmek için plan yaparlar.

Orhan Bey ve Alaeddin Bey'e zarar vermek isteyen Frigg, emeline ulaşabilecek midir?

Frigg'in Bala Hatun'un gazabına uğramasına sebep olan hamlesi nedir?

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Obasını, Yenişehir'e taşıyan Osman Bey, bu şehirde kuracağı devletin temellerini atacaktır. Bu uğurda atılan adımlardan biri 'divan' kurmak olacaktır.

Artık mesele anında toplanan 'toy' geride kalmıştır. Osman Bey, Bey'leri ile 'divan' kuracak burada istişarelerde bulunacaktır.

Ancak bu 'divan' aynı zamanda, Osman Bey'i içeriden zayıflatmak isteyen dost görünen düşmanlar için kendilerini gösterme alanı olacaktır.

Osman Bey devlet kurma hedefi ile büyüdükçe, daha büyük düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalacaktır.

İçeride dost gibi görünen düşmanla mücadele eden Osman Bey, dışarıda Bizans ile bir mücadele içine girecektir. Osman Bey, hedefini koymuştur, Bursa ve İznik'in yolunu açacak olan Marmara Hisarı'nın fethi!

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