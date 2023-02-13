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Revna Nazlı Sarıgül yeni TV programıyla çok şaşırtacak

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.02.2023
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Revna Nazlı Sarıgül yeni TV programıyla çok şaşırtacak

Daha önce birçok başarılı programa ve projelere imza atmış olan Mustafa Sarıgül’ün gelini Revna Nazlı Sarıgül yepyeni bir formatla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yaptığı programlarla yeteneği ve bilgisi ile izleyiciyi ekranlara kilitleyen Revna Nazlı Sarıgül dijital program hakkında küçük ipuçları verdi.

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