Haluk Levent'ten tüm Türkiye'ye çağrı: Gün bugün değil
Kurucusu olduğu Ahbap derneği ile ilk günden beri deprem bölgesi için çalışan isimlerden olan Haluk Levent, önemli bir çağrıda bulundu. Levent, "Bölgeye kimse gönüllü olarak gelmesin Gerçekten çok kişi var. Yarınlarda başlanacak çalışmalar daha önemli! Lütfen gelmeyin. İnanın yarardan çok zarar olabiliyor" dedi.
Türkiye, deprem bölgesinden gelecek iyi haberleri bekliyor. Bölgede önemli faaliyet yürüten dernekler arasında yer alan AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent'ten ise Türkiye'ye yönelik önemli bir çağrı geldi.
"GÖNÜLLÜLER GELMESİN"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Levent, "Bölgeye kimse gönüllü olarak gelmesin Gerçekten çok kişi var. İnanın yarardan çok zarar olabiliyor" dedi.
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