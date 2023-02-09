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Haluk Levent'ten tüm Türkiye'ye çağrı: Gün bugün değil

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.02.2023
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Haluk Levent’ten tüm Türkiye’ye çağrı: Gün bugün değil

Kurucusu olduğu Ahbap derneği ile ilk günden beri deprem bölgesi için çalışan isimlerden olan Haluk Levent, önemli bir çağrıda bulundu. Levent, "Bölgeye kimse gönüllü olarak gelmesin Gerçekten çok kişi var. Yarınlarda başlanacak çalışmalar daha önemli! Lütfen gelmeyin. İnanın yarardan çok zarar olabiliyor" dedi.

Türkiye, deprem bölgesinden gelecek iyi haberleri bekliyor. Bölgede önemli faaliyet yürüten dernekler arasında yer alan AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent'ten ise Türkiye'ye yönelik önemli bir çağrı geldi.

"GÖNÜLLÜLER GELMESİN"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Levent, "Bölgeye kimse gönüllü olarak gelmesin Gerçekten çok kişi var. İnanın yarardan çok zarar olabiliyor" dedi.

"GÜN BUGÜN DEĞİL"

Levent, "Profesyonel ekip, araç, gereç vs. gelebilir ama kalbi güzel gönüllü çalışmak isteyenler için gün bugün değil! Yarınlarda başlanacak çalışmalar daha önemli! Lütfen gelmeyin" ifadelerini kullandı.

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