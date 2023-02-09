Haluk Levent Oktay Kaynarca ve Kıvanç Tatlıtuğ depremzedeler için harekete geçti! Alkışlanacak hareket

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde ilk günden beri kolları sıvayan AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, acil ihtiyaçların giderilmesi için firmalarla görüşecek. Levent'e pazarlık esnasında iki ünlü oyuncu da eşlik edecek.