Haluk Levent Oktay Kaynarca ve Kıvanç Tatlıtuğ depremzedeler için harekete geçti! Alkışlanacak hareket
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Haluk Levent kurucusu olduğu Ahbap derneği ile ilk günden beri saha çalışırken ihtiyaçların giderilmesi için İstanbul’a gitti. Firmalarla görüşecek olan Levent kendisine Oktay Kaynarca ve Kıvanç Tatlıtuğ’un eşlik edeceğini açıkladı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde ilk günden beri kolları sıvayan AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, acil ihtiyaçların giderilmesi için firmalarla görüşecek. Levent'e pazarlık esnasında iki ünlü oyuncu da eşlik edecek.
6 Şubat Pazartesi günü saat 4.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lik depremin ardından 7,6'lık bir deprem daha meydana gelmişti. 10 ili etkileyen depremde ilk günden beri büyük çaba harcayanlardan biri olan AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent İstanbul'a gelecek.
Levent, bölgenin acil ihtiyaçları için İstanbul'a geldiğini, çadırdan jeneratöre, güneş enerjisi şirketlerinden, yemek şirketlerine kadar bir dizi firmayla pazarlık yapacağını duyurdu.
Pazarlık yaparken iki ünlü oyuncunun da kendisine eşlik edeceğini duyurdu.
Bu isimlerden biri Kıvanç Tatlıtuğ oldu.
Diğeri ise Oktay Kaynarca...
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