"Müge Anlı bugün var mı, yok mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün gündüz kuşağında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Peki, Müge Anlı bugün var mı, yok mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 8 Şubat ATV yayın akışı...