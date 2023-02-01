KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE | 115. bölüm Kuruluş Osman ATV kesintisiz full HD izle! Osman Bey Nayman tehlikesi ile karşı karşıya!

Osman Bey devlet kurma hedefi ile büyüdükçe, daha büyük düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalacaktır. İçeride dost gibi görünen düşmanla mücadele eden Osman Bey, dışarıda Bizans ile bir mücadele içine girecektir.

Osman Bey, hedefini koymuştur, Bursa ve İznik'in yolunu açacak olan Marmara Hisarı'nın fethi!