KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE | 115. bölüm Kuruluş Osman ATV kesintisiz full HD izle! Osman Bey Nayman tehlikesi ile karşı karşıya!
Kuruluş Osman canlı izle aratılmaları hız kazandı. Her Çarşamba akşamı ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan başarılı dizi Kuruluş Osman ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Osman Bey, Nayman tehlikesine karşı bu bölümde Bey'leri ikna edebilecek mi? Kuruluş Osman'ın 115. bölümünde neler olacak? İşte full HD, kesintisiz Kuruluş Osman izle...
Kuruluş Osman canlı izle aratılmaları hız kazandı. Her Çarşamba akşamı ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan başarılı dizi Kuruluş Osman ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Osman Bey, Nayman tehlikesine karşı bu bölümde Bey'leri ikna edebilecek mi? Kuruluş Osman'ın 115. bölümünde neler olacak? İşte full HD, kesintisiz Kuruluş Osman izle...
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İZLE!
OSMAN BEY, NAYMAN TEHLİKESİNE KARŞI NE YAPACAK?
Osman Bey tehlikenin farkındadır. Nayman'ın topraklarına yaklaştığını Beyler'e tekrar eder. Nayman, yurtlarını cehenneme çevirmeye gelmektedir. Osman Bey, Bey'leri Nayman'a karşı birlik olmaya ikna edebilecek midir?
OSMAN BEY, ORDUDAN MEN EDİLDİ!
İsmihan Sultan ve Bey'lerin gündemi Osman Bey'in birlik teklifidir. Karesi Bey'in Osman Bey'in teklifine ılımlı yaklaşması diğer beylerde hoşnutsuzluğa sebep olur.
Aralarında anlaşmazlıklar vuku bulur. Nayman'a karşı bir ordu kurulma kararı alınmıştır. Fakat Osman Bey, İsmihan Sultan tarafından ordudan men edilir. Osman Bey'in birlikten men edilmesine neden olan mesele nedir? Osman Bey'siz kurulan ordu Nayman'a karşı etkili olabilecek midir?
NAYMAN'IN GÖZÜNDE KOMUTAN OSMAN BEY!
Nayman, Uçlara gelmiştir. Nayman'ın, İsmihan Sultana'a karşı tavrı herkesi şaşkına çevirir çünkü Nayman komutan olarak Osman Bey'i görmektedir. Nayman, Osman Bey'in nerede olduğunu sorgular. İsmihan Sultan ne cevap verecektir?
KURULUŞ OSMAN KONUSU NE?
Obasını, Yenişehir'e taşıyan Osman Bey, bu şehirde kuracağı devletin temellerini atacaktır. Bu uğurda atılan adımlardan biri 'divan' kurmak olacaktır. Artık mesele anında toplanan 'toy' geride kalmıştır.
Osman Bey, Bey'leri ile 'divan' kuracak burada istişarelerde bulunacaktır. Ancak bu 'divan' aynı zamanda, Osman Bey'i içeriden zayıflatmak isteyen dost görünen düşmanlar için kendilerini gösterme alanı olacaktır.
Osman Bey devlet kurma hedefi ile büyüdükçe, daha büyük düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalacaktır. İçeride dost gibi görünen düşmanla mücadele eden Osman Bey, dışarıda Bizans ile bir mücadele içine girecektir.
Osman Bey, hedefini koymuştur, Bursa ve İznik'in yolunu açacak olan Marmara Hisarı'nın fethi!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE | 115. bölüm Kuruluş Osman ATV kesintisiz full HD izle! Osman Bey Nayman tehlikesi ile karşı karşıya!
- TS ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor maçı 1 Şubat full HD, anlık canlı takip!
- GS-ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE | 01 Şubat Galatasaray-Ümraniyespor mücadelesi full HD, kesintisiz canlı takip linki!
- BELEDİYE İŞÇİLERİNE kadro 2023 | Ne zaman gelecek? 3+1 ANAHTARINA MEMURLUK YOLU! Taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor?
- Sağlık Personeli ALIMI BAŞVURU EKRANI | 10 hastanede ikametgah şartsız 859 personel alınacak! KPSS şartlı, şartsız... HEMŞİRE, GÜVENLİK, BÜRE PERSONELİ...
- Kısmetse Olur Batuhan kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Batuhan Boz ne iş yapıyor?
- Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor 2023? Süper Lig ara transfer sezonu ayın kaçında bitecek?
- Benzine indirim var mı? 2 Şubat'ta benzine indirim gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!
- EYT'de YAŞSIZ EMEKLİLİK TABLOSU | 1999 öncesi ALTIN TACI TAKTI! 5000-5975 gün... Primi eksik olanlar hak kazanacak mı?
- Behzat Ç. ÇEKİÇ VE GÜL 9.bölüm ne zaman? Behzat Ç 2.sezon çıktı mı, nerede yayınlanıyor?
- SGK tütün ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 tütün ikramiyesi ayın kaçında yatar? Sorgulama ekranı...
- Kuyruklu Yıldız ne zaman geçecek? 2023 Kuyruklu Yıldız Türkiye'den izlenecek mi? 1 Şubat kuyruklu yıldız saat kaçta görülecek?