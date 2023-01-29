Survivor Zeynep Alkan kaç yaşında, nereli? Survivor Zeynep Alkan kimin kızı?

ZEYNEP ALKAN KİMDİR?

Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Hataylı olan Zeynep Alkan, ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızıdır. Alkan, 12 yaşındayken Hisar Eğitim Vakfı Okulları'nda tiyatro oyunlarında yer almaya başladı.