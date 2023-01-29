Survivor Alper kimdir? Survivor 2023 yarışmacısı Alper Rende kaç yaşında, nereli? Nasıl fenomen oldu?
Survivor 2023 yarışması 15 Ocak Pazar günü izleyicisiyle buluşacak. Yeni konseptiyle ekranlara gelecek olan Survivor'da, bu yıl fenomenler takımı da olacak. YouTube kanalında 4.5 milyondan fazla abonesi olan Alper Rende ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte, Survivor kadrosunda yer alan Alper Rende'nin hayatı...
Survivor 2023 yarışması 15 Ocak 2023 Pazar günü izleyicisiyle buluşacak. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2023'te fenomenler kadrosunda yer alan Alper Rende, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. YouTube'da yayınladığı videolarla adından söz ettiren Alper, geniş bir takipçi kitlesine sahip. Peki, Alper Rende kimdir, nasıl Influencer oldu? İşte, Alper Rende'nin hayatı...
ALPER RENDE KİMDİR?
Alper Rende 16 Ekim 1995 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. 27 yaşındaki Alper Rende Beykent Üniversitesinde Yazılım Bölümünü tamamladı. 2013 yılında Vine adlı uygulama üzerinden paylaştığı videolarla takipçi kitlesi arttı.
2016'da Türk Lokumu, 2017'de Oha Diyorum ve Çılgın Kolej filmlerinde rol aldı. 2019'da ise Enes Batur Gerçek Kahraman ve Sar Başa filmlerinde oynadı.
2016-2018 yılları arası Mediakraft bünyesinde içerik hazırladıktan sonra 2018'de kendi kanalını açtı. 2020'de İzole adında şarkı çıkardı.
YouTube'da çektiği Kaçış isimli video serisinin özel bölümlerini Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform olan Exxen platformundan yayımlarken diğer bölümleri ise kendi kanalından yayımlamaktadır.
SURVIVOR ALPER RENDE NASIL INFLUENCER OLDU?
Alper Rende, YouTube'da çektiği videolarla büyük bir izleyici kitlesine sahip oldu. Ünlü fenomen INFLOW Ödülleri'nde En İyi Youtube Influencer'ı ödülünün kazananı oldu.
SURVİVOR 2023 NE ZAMAN?
Akıl oyunlarının ön planda olacağı yarışma bu sezon ünlüler, fenomenler ve gönüllülerin kıyasıya rekabetine sahne olacak. Survivor 2023 sezonunun ilk bölümü 15 Ocak'ta başlayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kısmetse Olur yarışmacılarının asıl meslekleri ortaya çıktı! Kısmetse Olur'un gelin ve damat adayları programdan önce...
- Survivor'da en son KİM ELENDİ? 28 Ocak Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Pizza ödülünü kazanan takım...
- 2023 ZAMLI ulaşım desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? 750 TL öğrenci ulaşım desteği başvuru şartları neler?
- Balıkesir TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 7.etap TOKİ kura takvimi!
- Başarılı öğrencilere KARŞILIKSIZ PARA DESTEĞİ! Her yıl ayda 300 TL ödeme yapılacak! Meslek lisesi mezunları, lisans, YKS, LGS...
- Kısmetse Olur Aşkın Gücü 28 Ocak YENİ BÖLÜM İZLE! Kısmetse Olur 42.bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- 2023 BAĞKUR, SSK maaş ZAM FARKLARI HESAPLARA yattı mı? Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak?
- Ateş Kuşları 3.bölüm tek parça İZLE! Ateş Kuşları son bölümde neler oldu? ATV dizi izleme linki!
- Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023? ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI yatan GÜNCEL İLLER LİSTESİ!
- EYT'liye oluk oluk para akıtılacak! 20 bin liraya varan ödeme! Bankalar kesenin ağzını açtı! 2023 emekli banka promosyonu...
- Tarım Kredi Kooperatif Market YENİ İNDİRİMLİ KATALOĞU YAYINLANDI! 26-31 Ocak güncel fiyat listesi! Ayçiçek yağında 60 TL'lik...
- EKPSS tercih ve kura sonuçları 2023 açıklandı mı? ÖSYM EKPSS engelli memur tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?