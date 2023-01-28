Survivor Elanur Pat kimdir, ne iş yapıyor? Survivor 2023 yarışmacısı Elanur kaç yaşında, nereli?
Yeni konseptiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Survivor, yarışmacılarıyla dikkat çekti. Survivor 2023'ün fenomenler kadrosunda yer alan yarışmacı Elanur Pat'ın hayatı arama motorlarında sorgulanmaya başladı. İşte, Survivor'un yeni sezounda yarışacak olan Elanur hakkında merak edilen detaylar...
TV8'in vazgeçilmez yarışması Survivor, yarın akşam ekranlarda olacak. Yeni konseptiyle ekranlara dönen Survivor'ın 2023 sezonunda ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olmak üzere 3 farklı grup, büyük ödül için yarışacak. Fenomenler takımının dikkat çeken isimlerinden olan Elanur Pat'ın kim olduğu ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, "Survivor Elanur Pat kimdir, ne iş yapıyor?", "Survivor 2023 yarışmacısı Elanur kaç yaşında, nereli? " İşte, haberin detayları...
ELANUR PAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Elanur Pat, 30 Aralık 2000 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Ordulu olan Elanur, Yalova Üniversitesi'nde Bilgisayar Programcılığı ve Yazılım Mühendisliği bölümünde öğrenim gördü.
"RunalexX" kullanıcı adıyla katıldığı Twitch'de kısa sürede ün kazandı. "Bela" şarkısıyla YouTube'da dikkat çekti. Elanur son olarak Exatlon Challenge'da mücadele etti.
SURVİVOR'DAN ÖNCE PAYLATIĞI MESAJ!
Survivor'a gitmeden önce takipçilerine mesaj bırakan Elanur Pat; "Bu Eloşunuza görüşürüz postu. Beni bu zamana kadar seven herkes ne kadar mücadeleci ve hırslı olduğumu biliyordur, onca lince rağmen bosa ayakta kalmadık.Survivor maceramda kalbim hislerim beni nereye götürürse oraya kadar gideceğim. Ben hep tanıdığınız deli,fevri, her şeye gülen Ela'yım. Bütün hayatımı bir cesaretle sizinle paylaştığım için çok mutlu olmuştum ve orada göreceğiniz Ela için de çok mutluyum. Asla kendim olmaktan vazgecmeyeceğim, destekleriniz benim için çok önemli. Canım dostlarım, aileme iyi bakın. Sizi cok seviyorum." ifadelerini kullandı.
SURVİVOR 2023 KADROSUNDA KİMLER VAR?
Survivor ünlüler takımında; Berdan Mardini, Seçkin Piriler, Murat Eken, Zeynep Alkan, Barış Telli, Aysu Keskin,Yusuf Güney ve Cansu Tuman yer alıyor.
Gönüllüler takımında da Kardelen, Aziz, Tunga, Gizem Avcı, Özgür, Aleyna, Osman Can ve Asena olacak.
Fenomenler takımında ise Kürşat Juan, Alper Rende, Chaby Han, Buse Plan, Elanur ve Halil İbrahim Göker yarışacak.
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