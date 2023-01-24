Survivor Buse Plan kimdir, kaç yaşında? Survivor Buse Plan nereli, mesleği ne?
Survivor 2023 programının yarışmacı kadrosu izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, yeni yılda yeni konsepti ile 15 Ocak 2023 tarihinde izleyicisiyle buluşacak. Özellikle fenomenler takımında yer alan Buse Plan'ın hayatı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, "Buse Plan kimdir, nereli, kaç yaşında?" İşte, yarışmacı hakkında merak edilenler...
TV8 ekranlarının yıllardır izlenen programı Survivor, yeni konseptiyle izleyici karşısına çıkacak. Bu yıl programa fenomenler takımı da dahil edildi. Yeni sezonda fenomenler takımında yer alan Buse Plan'ın hayatı ise merak konusu oldu.Peki, "Buse Plan kimdir, mesleği ne?" İşte, Survivor fenomenler kadrosundaki Buse hakkında merak edilenler...
SURVİVOR BUSE PLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Survivor 2023 yarışmacısı Buse Plan 1995'te doğdu. Influencerlar kadrosu ile Survivor'a katılan Buse Plan, Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünde eğitimi tamamladı. Genç sosyal medya fenomeni Youtube ve Instagram üzerinden paylaşımlarıyla büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Kendisini gezgin bir fenomen olarak nitelendiren Plan'ın Instagram'da yaklaşık 300 bin, Youtube'da ise 98 bin takipçisi bulunuyor.
Spor'a ilgi duyan Plan; kaykay, snowboard, wakeboard, surf yapıyor. Aynı zamanda basket oynamayı da seviyor. Paylaşımlarıyla zaman zaman adından söz ettiren fenomen isim, çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.
SURVİVOR'A GİTMEDEN ÖNCE PAYLAŞTI!
Buse Plan Dominik'e gitmeden hemen önce sosyal medyada üzerinden şu sözleri paylaştı;
Buse Plan paylaşımında, "Dostlar ben gidiyorum. 10 seneyi aşkındır sosyal medyada kendi tarzımda içeriklerimi ürettim. Aranızdan birilerine motivasyon olabilmek bana çok iyi hissettirdi. Birebirde beni tanımayan ama ailesinin içindenmişim gibi her koşulda yanımda olan sizlere gitmeden bir teşekkür etmek istiyorum. Ben yine aynı ben olmaya devam edicem. Sosyal medyanın dışında da bambaşka yerlere uzandığım bir serüvene doğru yola çıkıyorum bu gece.
Ne yaptıysam anın kıymetini bilerek, aldığım her nefese, sahip olduğum her şeye minnet duyarak yaşadım. Duygusalım son bi kaç gündür; size söz veriyorum güveninizi boşa çıkarmacağım. Kendimi her gün geliştirdiğim bilinmezlikte beni daha iyi tanıyacaksınız. Ait olduğum doğayla daha da bütünleşicem. Sizlerle daha derin bağlar kuracağız. Size söz tüm limitlerimi zorlayacağım; tatile değil hayatımın en büyük deneyimine gidiyorum. Kendinize iyi bakın! Sizi seviyorum. Özgür kız, özgür ruhunu Dominik'e taşımaya gidiyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kısmetse Olur Elif Nur Yel kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Elif'in mesleği ne?
- Ömer dizisi Gamze kimdir? Ömer dizisi Gökçe Bahadır evli mi, kaç yaşında, aslen nereli?
- YILIN İLK FAİZ KARARI! 2023 Ocak FED toplantı tarihi belli oldu! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasaların beklentisi ne yönde?
- HAC ÖN KAYIT 2023! Hac kayıt tarihi uzatıldı mı, son gün ne zaman? Hac kura çekim tarihi belli oldu mu?
- KYK BORCU OLANLARA MÜJDE! KYK borcu SİLİNDİ Mİ? KYK borç yapılandırma ne zaman başlıyor?
- Son dakika: Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? Ehliyet affı kimleri kapsayacak? Başkan Erdoğan açıkladı!
- TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ 2023! İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri...kura sonuçları sorgulama ekranı!
- ERZAK YARDIMLARI BAŞLADI! İhtiyaç sahiplerine koli koli gıda yardımı yapılıyor! Hemen başvuru formunu doldurun! A-B-C TİPİ PAKETLER...
- Seçkin Piriler Survivor'a neden veda etti? Seçkin Piriler kimdir, kaç yaşında?
- Berdan Mardini Survivor'dan ayrıldı mı, neden yok? Berdan Mardini Survivor 2023'ten neden ayrıldı?
- Kısmetse Olur Furkan neden diskalifiye oldu? Kısmetse Olur Furkan Ağca yarışmadan neden elendi?
- İstanbul Havalimanı metro Ücretsiz mi? Kaç gün bedava? M11 metro hattı durakları, istasyonları neler?