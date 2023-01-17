Survivor Alper kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor 2023 yarışmacısı Alper Rende nasıl fenomen oldu?
Survivor 2023 yarışması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni konseptiyle ekranlara gelecek olan Survivor'da, bu yıl Alper Rende de yarışmacı kadrosunda yer alıyor. Sosyal medyada 4.5 milyondan fazla abonesi olan Alper Rende'nin hayatı ise izleyiciler tarafından merak konusu olmaya başladı. İşte, Survivor'un fenomenler takımında yer alan Alper Rende hakkında merak edilenler...
Survivor 2023 yarışması 15 Ocak 2023 Pazar günü izleyicisiyle buluşacak. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2023'te fenomenler kadrosunda yer alan Alper Rende, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. YouTube'da yayınladığı videolarla adından söz ettiren Alper, geniş bir takipçi kitlesine sahip. Peki, Alper Rende kimdir, nasıl Influencer oldu? İşte, Alper Rende'nin hayatı...
ALPER RENDE KİMDİR?
Alper Rende 16 Ekim 1995 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. 27 yaşındaki Alper Rende Beykent Üniversitesinde Yazılım Bölümünü tamamladı. 2013 yılında Vine adlı uygulama üzerinden paylaştığı videolarla takipçi kitlesi arttı.
2016'da Türk Lokumu, 2017'de Oha Diyorum ve Çılgın Kolej filmlerinde rol aldı. 2019'da ise Enes Batur Gerçek Kahraman ve Sar Başa filmlerinde oynadı.
2016-2018 yılları arası Mediakraft bünyesinde içerik hazırladıktan sonra 2018'de kendi kanalını açtı. 2020'de İzole adında şarkı çıkardı.
YouTube'da çektiği Kaçış isimli video serisinin özel bölümlerini Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform olan Exxen platformundan yayımlarken diğer bölümleri ise kendi kanalından yayımlamaktadır.
SURVIVOR ALPER RENDE NASIL INFLUENCER OLDU?
Alper Rende, YouTube'da çektiği videolarla büyük bir izleyici kitlesine sahip oldu. Ünlü fenomen INFLOW Ödülleri'nde En İyi Youtube Influencer'ı ödülünün kazananı oldu.
SURVİVOR 2023 NE ZAMAN?
Akıl oyunlarının ön planda olacağı yarışma bu sezon ünlüler, fenomenler ve gönüllülerin kıyasıya rekabetine sahne olacak. Survivor 2023 sezonunun ilk bölümü 15 Ocak'ta başlayacak.
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