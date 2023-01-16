Bursa Bülbülü Azra şarkılarda kendi sesini mi kullandı? Özge Özacar kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte oynadığı dizler ve hayatı

Bursa Bülbülü filminde Arzu karakterini canlandıran Özge Özacar merak konusu oldu. Filmi izleyenler sonrasında arama motorlarında "Özge Özacar kimdir?", "Özge Özacar dizi ve filmleri neler?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Film sırasında Ata Demirer ile düet yapan Özge Özacar'ın şarkılarda kendi sesini kullanmadığı öğrenildi. Peki Özge Özacar kimdir? Nereli, kaç yaşında?

ÖZGE ÖZACAR KİMDİR?

22 Nisan 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Özge Özacar, Marmara Üniversitesi mezunu. Burada, İletişim Fakültesinde okuyan Özacar, Zeynep Günay Tan, Merve Taşkan, Harika Uygur gibi isimlerden eğitim alarak dizi sektöründe adından söz ettirmeye başladı. Birçok diziden hatırlanan ünlü oyuncu iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.