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Bursa Bülbülü Azra şarkılarda kendi sesini mi kullandı? Özge Özacar kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte oynadığı dizler ve hayatı

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2023 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023
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Bursa Bülbülü Azra şarkılarda kendi sesini mi kullandı? Özge Özacar kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte oynadığı dizler ve hayatı

Özge Özacar kimdir sorusunun cevabı Bursa Bülbülü filminin hemen ardından araştırılmaya başlandı. 13 Ocak 2023 Cuma günü Disney Plus'ta yayınlanmaya başlayan Bursa Bülbülü filminin Azra'sı merak konusu oldu. Peki Azra karakterini canlandıran Özge Özacar kimdir, nereli, kaç yaşında? Bursa Bülbülü Özge Özacar kendi sesini mi kullandı? İşte Özge Özacar'a dair detaylar....

Bursa Bülbülü filminde Arzu karakterini canlandıran Özge Özacar merak konusu oldu. Filmi izleyenler sonrasında arama motorlarında "Özge Özacar kimdir?", "Özge Özacar dizi ve filmleri neler?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Film sırasında Ata Demirer ile düet yapan Özge Özacar'ın şarkılarda kendi sesini kullanmadığı öğrenildi. Peki Özge Özacar kimdir? Nereli, kaç yaşında?

ÖZGE ÖZACAR KİMDİR?

22 Nisan 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Özge Özacar, Marmara Üniversitesi mezunu. Burada, İletişim Fakültesinde okuyan Özacar, Zeynep Günay Tan, Merve Taşkan, Harika Uygur gibi isimlerden eğitim alarak dizi sektöründe adından söz ettirmeye başladı. Birçok diziden hatırlanan ünlü oyuncu iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.

ÖZGE ÖZACAR BOYU VE KİLOSU

Yer aldığı yapımların ardından boyu ve kilosu merak edilen oyuncu Özge Özacar boyu 1.64, kilosu 54'tür. Ayrıca ünlü oyuncunun burcu da Akrep.

BURSA BÜLBÜLÜ ARZU KENDİ SESİNİ Mİ KULLANDI?

Filmde Özge Özacar'ın sesini kullandığı kişininse kim olduğu bilinmiyor. Sesi, şarkıcı Karder'in tonuna benzetilen kadın, piyasada yer alan bir sanatçıya ait değil.

OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2019 – Sevgili Geçmiş (TV Dizisi)

2019 – Hababam Sınıfı Yeniden (Sinema Filmi)

2017 – Lise Devriyesi (TV Dizisi)

2016 – Oyunbozan (TV Dizisi)

2015 – Küçük Tatlı Yalancılar (TV Dizisi)

2023 - Bursa Bülbülü (Sinema Filmi)

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