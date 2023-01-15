15 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Survivor Barış 2023 KİMDİR? | Ünlüler Barış Telli kaç yaşında, nereli, bacağına ne oldu? Kaç kez dünya şampiyonu oldu? İşte hayatı ve biyografisi...

Survivor Barış 2023 KİMDİR? | Ünlüler Barış Telli kaç yaşında, nereli, bacağına ne oldu? Kaç kez dünya şampiyonu oldu? İşte hayatı ve biyografisi...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.01.2023 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023
ABONE OL
Survivor Barış 2023 KİMDİR? | Ünlüler Barış Telli kaç yaşında, nereli, bacağına ne oldu? Kaç kez dünya şampiyonu oldu? İşte hayatı ve biyografisi...

Survivor Barış kimdir, kaç yaşında sorusunun cevabı merak ediliyor. Survivor 2023 sezonu ünlüler adasında yarışacak olan Barış Telli ile ilgili detaylar araştırılıyor. 32 yaşındaki yarışmacı 1993 yılında geçirdiği bir kaza sonucunda sağ bacağını kaybetti. Peki Survivor Barış kimdir, kaç yaşında? Survivor Barış Telli'nin bacağına ne oldu?

Survivor 2023 sezonu 15 Ocak Pazar günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Survivor kadrosu sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Fenomen yarışmanın sevenleri arama motorlarında ünlüler adasında yarışacak isimlerden Barış Telli hakkındaki detayları araştırıyor. Peki Survivor Barış kimdir, kaç yaşında? Survivor Barış Telli'nin bacağına ne oldu? İşte merak edilenler...

SURVIVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2023 sezonu 15 Ocak Pazar günü 20.00 itibarıyla TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

BARIŞ TELLİ KİMDİR?

Barış Telli, 1989 yılında Kırıkkale'de doğdu. Spor kariyerine spor kariyerine ilk olarak Nevzat Kankuş 'un öğrencisi olduğu İsmet Aydınlı İlköğretim Okulu'nun jimnastik takımında başladı.

2005 yılında henüz lise öğrencisiyken Karagücü Ampute Futbol Takımı ile hocası B. Murat Altıntaş vasıtasıyla tanıştı.

2009 yılında 49 golle rekor kırarak Ampute Futbol Süper Ligi gol kralı oldu.

2009 yılında tanıştığı spor adamı Hadi Neşet Türkmen'in desteğiyle 2012 yılında özel koşu protezine kavuştu.

Daha bir yıl geçmeden 2013 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100m koşu, yüksek atlama ve uzun atlamada üç altın madalya kazandı ve ülkesini milli atlet olarak temsil etmeye başladı.

2014 yılında, sanatçı Hülya Avşar'ın desteğiyle aldığı yeni proteziyle yüksek atlamada Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı ve Türkiye rekoru kırdı.

Aynı yıl, Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile dördüncü kez Dünya üçüncülüğünü kazanan Barış, 2015 yılına gelindiğinde Türkiye'nin ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni oldu.

2016'da, tekerlekli sandalye tenisi'ne başladı ve çiftlerde Türkiye Şampiyonu oldu.

2017 yılında Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile 50.000 taraftarın önünde Avrupa şampiyonluğunu kazanma gururunu yaşadı. Aynı maçın ardından verdiği klasikleşmiş pozu ile yılın fotoğrafı ödülünü kazandı.

2018 yılında, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahibi adayı Türkiye'nin Spor Tanıtım Elçisi, 2019 yılında UEFA tarafından Equal Game Tanıtım Elçisi, 2020 yılında ise Össur Marka Elçisi olarak seçildi.

Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında? SURVİVOR ALEYNA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Survivor 2023 bu akşam var mı, yok mu? SURVİVOR 2023 BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Survivor 2023 bu akşam var mı, yok mu? SURVİVOR 2023 BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Survivor Elanur Pat kimdir, mesleği ne? Survivor 2023 yarışmacısı Elanur nereli, kaç yaşında? SURVİVOR ELANUR PAT KİMDİR, MESLEĞİ NE? SURVİVOR 2023 YARIŞMACISI ELANUR NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA