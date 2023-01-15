Survivor Barış 2023 KİMDİR? | Ünlüler Barış Telli kaç yaşında, nereli, bacağına ne oldu? Kaç kez dünya şampiyonu oldu? İşte hayatı ve biyografisi...

2009 yılında 49 golle rekor kırarak Ampute Futbol Süper Ligi gol kralı oldu.

2009 yılında tanıştığı spor adamı Hadi Neşet Türkmen'in desteğiyle 2012 yılında özel koşu protezine kavuştu.

Daha bir yıl geçmeden 2013 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100m koşu, yüksek atlama ve uzun atlamada üç altın madalya kazandı ve ülkesini milli atlet olarak temsil etmeye başladı.

2014 yılında, sanatçı Hülya Avşar'ın desteğiyle aldığı yeni proteziyle yüksek atlamada Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı ve Türkiye rekoru kırdı.