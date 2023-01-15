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Sinan Sardoğan öldü mü, intihar mı etti? Sinan Sardoğan yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? Flaş iddia...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.01.2023
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Sinan Sardoğan öldü mü, intihar mı etti? Sinan Sardoğan yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? Flaş iddia...

Sinan Sardoğan öldü mü, intihar mı etti? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konu edilen ve tüm Türkiye'nin merakla takip ettiği Sinan Sardoğan ile ilgili detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, Sinan Sardoğan öldü mü, intihar mı etti? Sinan Sardoğan yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? Flaş iddia...

Sinan Sardoğan öldü mü, intihar mı etti? Sinan Sardoğan yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlerce Müge Anlı tarafından yapılan programda kayıp bir kadının arandığı ve birçok taciz olayında adını yazdıran Sinan Sardoğan tutuklanmıştı. Gelişmelerin ardından Sinan Sardoğan'ın öldüğü iddia edildi. Peki, Sinan Sardoğan öldü mü, intihar mı etti? Sinan Sardoğan yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? Flaş iddia...

SİNAN SARDOĞAN ÖLDÜ MÜ, İNTİHAR MI ETTİ?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Tokat ilinde kaybolan Arife Gökçe aramaları devam ederken programa konunun baş şüphelisi olarak katılan ve ihbarlarla birlikte birçok taciz ve yaralama olayına adını yazdıran Sinan Sardoğan tüm ülkenin gündemine oturmuştu.

Sinan Sardoğan'ın öldüğüne yönelik henüz açıklama gelmedi. Konu hakkında açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

SİNAN SARDOĞAN NEDEN TUTUKLANDI?

Çok sayıda kadına attığı cinsel mesajlaşmalar ve taciz iddialarının odağında yer alan Sinan Sardoğan çocuk istismarı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2018 yılında Avcılar'da yaşanan çocuk tacizcisinin failiyle benzerlik gösterince adli makamlar harekete geçti. Sinan Sardoğan'ın tutuklanma süreci kameraların önünde gerçekleşti.

Arife Gökçe'nin kaybolmasından sorumlu olan Sinan Sardoğan'ın yürüyüşü, başka bir skandalı daha ele verdi. Sinan Sardoğan, dizleri içeri doğru bakıyor ve iki yanına doğru sallanarak yürüyordu. Bu yürüyüş tarzı, 2018'de İstanbul Avcılar'da bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduktan sonra kaçan kişinin profiline uyumluydu. Görüntüleri karşılaştıran polis, cep telefonu sinyallerinin de o gün Avcılar'dan geldiğini tespit edince Sinan Sardoğan'ı tutukladı.

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