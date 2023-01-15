Sinan Sardoğan öldü mü, intihar mı etti? Sinan Sardoğan yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlerce Müge Anlı tarafından yapılan programda kayıp bir kadının arandığı ve birçok taciz olayında adını yazdıran Sinan Sardoğan tutuklanmıştı. Gelişmelerin ardından Sinan Sardoğan'ın öldüğü iddia edildi. Peki, Sinan Sardoğan öldü mü, intihar mı etti? Sinan Sardoğan yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? Flaş iddia...