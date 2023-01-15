Sinan Sardoğan itiraf etti mi? Müge Anlı Sinan olayı son durum: Arife Gökçe bulundu mu?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündem olan Sinan Sardoğan olayında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Kayıp Arife Gökçe'yi arama çalışmaları sürerken, olayın baş şüphelisi Sinan Sardoğan'ın yaşlı kadınlara cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Sardoğan, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki, Sinan Sardoğan itiraf etti mi? Müge Anlı Sinan olayı son durum nedir? Arife Gökçe bulundu mu? İşte son gelişmeler...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Arife Gökçe'nin kaybında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Olayın baş şüphelisi Sinan Sardoğan'ın tutuklanıp cezaevine gönderilmesi sonrası Arife Gökçe'nin bulunup bulunmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, Sinan Sardoğan itiraf etti mi? Müge Anlı Sinan olayı son durum nedir? Arife Gökçe bulundu mu? İşte haberin detayları...
ARİFE GÖKÇE BULUNDU MU?
12 torun 5 çocuk sahibi 64 yaşındaki Arife Gökçe'yi arama çalışmaları devam ediyor.
SİNAN SARDOĞAN NEDEN TUTUKLANDI?
Çok sayıda kadına attığı cinsel mesajlaşmalar ve taciz iddialarının odağında yer alan Sinan Sardoğan çocuk istismarı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2018 yılında Avcılar'da yaşanan çocuk tacizcisinin failiyle benzerlik gösterince adli makamlar harekete geçti. Sinan Sardoğan'ın tutuklanma süreci kameraların önünde gerçekleşti.
Arife Gökçe'nin kaybolmasından sorumlu olan Sinan Sardoğan'ın yürüyüşü, başka bir skandalı daha ele verdi. Sinan Sardoğan, dizleri içeri doğru bakıyor ve iki yanına doğru sallanarak yürüyordu. Bu yürüyüş tarzı, 2018'de İstanbul Avcılar'da bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduktan sonra kaçan kişinin profiline uyumluydu. Görüntüleri karşılaştıran polis, cep telefonu sinyallerinin de o gün Avcılar'dan geldiğini tespit edince Sinan Sardoğan'ı tutukladı.
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