Sinan Sardoğan itiraf etti mi? Müge Anlı Sinan olayı son durum: Arife Gökçe bulundu mu?

Arife Gökçe'nin kaybolmasından sorumlu olan Sinan Sardoğan'ın yürüyüşü, başka bir skandalı daha ele verdi. Sinan Sardoğan, dizleri içeri doğru bakıyor ve iki yanına doğru sallanarak yürüyordu. Bu yürüyüş tarzı, 2018'de İstanbul Avcılar'da bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduktan sonra kaçan kişinin profiline uyumluydu. Görüntüleri karşılaştıran polis, cep telefonu sinyallerinin de o gün Avcılar'dan geldiğini tespit edince Sinan Sardoğan'ı tutukladı.