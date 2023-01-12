ALDATMAK ATV CANLI İZLE | Aldatmak 16. bölüm FULL HD izle! Yeni bölümde neler olacak? 12 Ocak ATV canlı yayın
ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak dizisi her perşembe yeni bölümü ile izleyicisiyle buluşuyor. Yayınlandığı ilk bölümünden itibaren geniş izleyici kitlesine ulaşan Aldatmak dizisi 16. bölümü ile sevenleriyle buluşuyor. Yayın saati yaklaştıkça arama motorlarında "Aldatmak ATV canlı izle" şeklinde aratılmalar hız kazandı. İşte 12 Ocak ATV canlı yayını...
Aldatmak dizisi 16. bölümüyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanırken yeni bölümde yaşanacaklar da merak konusu oldu. Bu haftaki bölümde, Oltan'dan aldığı tavsiye ile Tolga, Oylum'a karşı cesur bir hamle yaparken Ozan ise, karşılaştığı bir kadından ilk görüşte etkilenir. İşte Aldatmak dizisi yeni bölümüne dair tüm detaylar...
12 OCAK ALDATMAK ATV CANLI İZLE
16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Öykü'nün zehirlenmesi üzerine herkes hastaneye gider. Öykü'ye karşı büyük şefkat besleyen Güzide onu dengesiz anne-babasından korumak isterken bir kez daha Tarık ve Yeşim'in öfkesini üstüne çeker ve kendisini polisin karşısında bulur.
Behram'ın Öykü konusunda yardımlarına koşmasıyla başta Oylum olmak üzere tüm ailenin takdirini kazanması Tolga'nın kıskançlık duymasına sebep olur.
Oltan'dan aldığı tavsiye ile Tolga, Oylum'a karşı cesur bir hamle yapar.
Aşk hayatında aradığını bir türlü bulamayan Ozan ise, karşılaştığı bir kadından ilk görüşte etkilenir. Ozan'ın aşk konusunda şansı dönecek midir?
Burcu cinayetinin perde arkasını ellerindeki delillerle aralayan Oylum ve Tolga ikilisi, Yeşim'e karşı büyük bir koz elde eder. Tarık, Öykü'nün hastanelik olması sayesinde Güzide'ye saldırmak için bir imkan bulur. Yeşim ise cinayet sonrası sanrılarıyla boğuşurken beklenmedik bir cephe alacaktır.
Diğer yanda Sezai, Güzide ile geçmişindeki yükleri paylaşırken; Oylum, Tolga ile geleceğini öngörmeye çalışır. Kalplerinin sesini dinlemeye çalışan anne kız için mantıkları ne kadar baskın çıkacaktır?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ALDATMAK ATV CANLI İZLE | Aldatmak 16. bölüm FULL HD izle! Yeni bölümde neler olacak? 12 Ocak ATV canlı yayın
- Gram altın 1500 TL KİLİDİ AÇILDI! Doların DAĞILMASI an meselesi! Güvenli Liman ALTINDA son durum ne? İşte 12 Ocak çeyrek, yarım FİYATLARI
- Arka Sokaklar yeni bölüm var mı, yok mu? SON DURUM NE? 13 Ocak Cuma 639. bölüm yayınlanacak mı? Arka Sokaklara neden ara verildi? Kanal D Yayın Akışı
- Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı, yok mu? Saat kaçta başlıyor? 25. bölümde neler olacak? Konusu ne? Oyuncuları kim?
- ABD ENFLASYON VERİSİ 2023: Yüzde kaç oldu? ABD enflasyon beklentisi neydi? 12 Ocak Perşembe ABD enflasyon rakamları
- Karneler ne zaman basılacak? Okullar hangi gün kapanıyor? Yarıyıl tatili kaç gün? Dersler ne zaman başlayacak? 2022-2023 MEB Tatil TAKVİMİ
- A101 AKTÜEL ÜRÜNLER: Çeyiz düzecekler yaşadı! Robot süpürge, buzdolabı, çamaşır makinesi İNDİRİMDE! 12 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...
- Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 1468 sürekli işçi alımı nihai isim listesi yayınlandı mı?
- E-Okul not girişleri kapandı mı, bitti mi? MEB VBS ile 2023 E-Okul karne notları belli oldu mu? Ne zamana kadar girilecek?
- ATA AÖF Sonuçlar her an Açıklanabilir! 2023 ATA AÖF final sınavı ne zaman belli olacak? Geçme notu kaç? Sonuç Sorgulama Ekranı
- e okul çöktü mü, neden girilmiyor? e- Okul ne zaman kapanıyor? MEB e-Okul VBS girişi nasıl yapılır? Karne notları...
- 2023 EKPSS kura sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları nereden öğrenilir? Kadro ve kontenjan dağılımı...