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ALDATMAK ATV CANLI İZLE | Aldatmak 16. bölüm FULL HD izle! Yeni bölümde neler olacak? 12 Ocak ATV canlı yayın

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.01.2023 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
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ALDATMAK ATV CANLI İZLE | Aldatmak 16. bölüm FULL HD izle! Yeni bölümde neler olacak? 12 Ocak ATV canlı yayın

ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak dizisi her perşembe yeni bölümü ile izleyicisiyle buluşuyor. Yayınlandığı ilk bölümünden itibaren geniş izleyici kitlesine ulaşan Aldatmak dizisi 16. bölümü ile sevenleriyle buluşuyor. Yayın saati yaklaştıkça arama motorlarında "Aldatmak ATV canlı izle" şeklinde aratılmalar hız kazandı. İşte 12 Ocak ATV canlı yayını...

Aldatmak dizisi 16. bölümüyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanırken yeni bölümde yaşanacaklar da merak konusu oldu. Bu haftaki bölümde, Oltan'dan aldığı tavsiye ile Tolga, Oylum'a karşı cesur bir hamle yaparken Ozan ise, karşılaştığı bir kadından ilk görüşte etkilenir. İşte Aldatmak dizisi yeni bölümüne dair tüm detaylar...

12 OCAK ALDATMAK ATV CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN

16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Öykü'nün zehirlenmesi üzerine herkes hastaneye gider. Öykü'ye karşı büyük şefkat besleyen Güzide onu dengesiz anne-babasından korumak isterken bir kez daha Tarık ve Yeşim'in öfkesini üstüne çeker ve kendisini polisin karşısında bulur.

Behram'ın Öykü konusunda yardımlarına koşmasıyla başta Oylum olmak üzere tüm ailenin takdirini kazanması Tolga'nın kıskançlık duymasına sebep olur.

Oltan'dan aldığı tavsiye ile Tolga, Oylum'a karşı cesur bir hamle yapar.

Aşk hayatında aradığını bir türlü bulamayan Ozan ise, karşılaştığı bir kadından ilk görüşte etkilenir. Ozan'ın aşk konusunda şansı dönecek midir?

Burcu cinayetinin perde arkasını ellerindeki delillerle aralayan Oylum ve Tolga ikilisi, Yeşim'e karşı büyük bir koz elde eder. Tarık, Öykü'nün hastanelik olması sayesinde Güzide'ye saldırmak için bir imkan bulur. Yeşim ise cinayet sonrası sanrılarıyla boğuşurken beklenmedik bir cephe alacaktır.

Diğer yanda Sezai, Güzide ile geçmişindeki yükleri paylaşırken; Oylum, Tolga ile geleceğini öngörmeye çalışır. Kalplerinin sesini dinlemeye çalışan anne kız için mantıkları ne kadar baskın çıkacaktır?

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