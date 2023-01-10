MASTERCHEF Metin kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? 2023 MasterChef finalisti METİN Yavuz kaçıncı oldu?
MasterChef yarışmasında finale kalan Metin Yavuz hakkındaki detaylar merak ediliyor. Bu akşam yayınlanacak olan bölümle birlikte final yapacak MasterChef Türkiye programında nefesler tutuldu. Kıvanç Karadeniz ile finale kalan Metin Yavuz şampiyonluk için yarışacak. Peki MasterChef Metin kimdir, kaç yaşında, evli mi?
MasterChef finalisti Metin kimdir aratılmaları sıklık kazandı. MasterChef Türkiye programında nefesler tutulurken bu akşam yayınlanacak olan yarışmada Kıvanç Karadeniz ve Metin Yavuz şampiyonluk için yarışacak. Peki MasterChef Metin kimdir, kaç yaşında, evli mi? MasterChef finalisti Metin Yavuz kaçıncı oldu? İşte merak edilenler...
MASTERCHEF METİN KİMDİR?
MasterChef 2022'nin iddialı isimlerinden olan Metin Yavuz, 24 yaşındadır. Bolu Mengenli olan Yavuz, Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. Ana kadroya giren ilk isim olmayı başaran yarışmacı, 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşmaktadır.
MasterChef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıkmıştı. 2. turda da başarılı olan yarışmacı 3. tura yükselmişti.
Metin Yavuz, 2015 yılından itibaren de aynı işletmede çalışıyor. MasterChef Metin daha önce Dilan ve Erkan'ın şefi olmuş.
MASTERCHEF METİN EVLİ Mİ, NİŞANLI MI?
18 Mart 2022 tarihinde Ecem Eseler ile nişanlandı. Ünlü yarışmacı, evlilik için hazırlanıyor.
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