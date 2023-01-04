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Teo Montez Dubai’de yeni projeleri üzerinde çalışmaya devam ediyor

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.01.2023
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Teo Montez Dubai’de yeni projeleri üzerinde çalışmaya devam ediyor

Dubai’de yaşamına devam eden, burada müzik sektöründe ön plana çıkan çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Teo Montez, yeni single’nın yeni yıl itibarıyla hayranlarıyla buluşacağını ifade etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Montez, “Şu anda yeni single çalışmalarımın önemli kısmı tamamlandı. Klip çekimi aşamasında olduğumuz için çok az bir işimiz kaldı. Hayranlarımı çok bekletmek istemiyorum. Yeni yılda yeni şarkımı hayranlarıma sunacağım.” ifadelerinde bulundu.

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