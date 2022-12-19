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Rıfat Ilgaz'ın acı günü! Oğlu Aydın Ilgaz hayatını kaybetti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.12.2022
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Rıfat Ilgaz’ın acı günü! Oğlu Aydın Ilgaz hayatını kaybetti

Türk Edebiyatı'nın oldukça önemli yazarlarından Rıfat Ilgaz'ın acı günü…  Ilgaz’ın oğlu, Çınar Yayınevi'nin kurucusu Aydın Ilgaz, 82 yaşında hayatını kaybetti.  Ilgaz’ın cenazesi yarın toprağa verilecek.

Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz, yaşamını yitirdi. Sabah sularında hayatını kaybeden yayıncı ve yazar Aydın Ilgaz'a dair, Çınar Yayınları'nın sosyal medya hesabı üzerinde yapılan paylaşımda, "Yayınevimizin kurucularından yazar Aydın Ilgaz'ı kaybettik, çok üzgünüz" denildi.

Yayıncılar Birliği de "Çınar Yayınları kurucusu, yayıncı ve yazar sayın Aydın Ilgaz'ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Tüm sevenlerine, ailesine ve okurlarına başsağlığı dileriz" sözleriyle vefat haberini duyurdu.

Aydın Ilgaz, yarın öğle vaktini müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

AYDIN ILGAZ KİMDİR?

İstanbul'da 2 Mart 1940'ta dünyaya gelen Aydın Ilgaz, babası ile Çınar Yayınevi'ni kurdu. Aydın Ilgaz, Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı ve Sınıf kitaplarıyla ilgili anılarını, 2004'te "Sınıfın Efsanesi" başlıklı kitabında toplayarak okuyucuyla buluşturmuştu.

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