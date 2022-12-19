Rıfat Ilgaz’ın acı günü! Oğlu Aydın Ilgaz hayatını kaybetti

Yayıncılar Birliği de "Çınar Yayınları kurucusu, yayıncı ve yazar sayın Aydın Ilgaz'ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Tüm sevenlerine, ailesine ve okurlarına başsağlığı dileriz" sözleriyle vefat haberini duyurdu.