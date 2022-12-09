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Yalı Çapkını 12. bölüm full izle! 9 Aralık Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izleme linki! Star TV, Youtube...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2022
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Yalı Çapkını 12. bölüm full izle! 9 Aralık Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izleme linki! Star TV, Youtube...

Yalı Çapkını 12. bölüm CANLI full izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Yalı Çapkını 12, yeni bölümde; Halis Ağa, sofradaki herkesi azarlarken; haberi basan muhabire saldıran Ferit ise Seyran'ın kendisine sarılmasıyla sakinleşiyor. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler için detayları haberimizde derledik. İşte, 9 Aralık Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izleme linki!

9 Aralık Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izleme linki için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda sular durulmuyor. Başrollerinde; Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Beril Pozam'ın yer aldığı dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Ferit ve Seyran, farkında olmadan köşkün içinde birlikte hareket ediyor. İşte, Yalı Çapkını 12. bölüm full izle...

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını 9 Aralık Cuma akşamı 12. bölümüyle ekranlara gelecek. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'ndan yeni tanıtım geldi.

Dizinin 12. bölüm 2. fragmanında; gazetedeki fotoğraf için torununa hesap soran Halis Ağa, sofradaki herkesi azarlarken; haberi basan muhabire saldıran Ferit ise Seyran'ın kendisine sarılmasıyla sakinleşiyor. Yeni bölüm fragmanında Seyran'ın Ferit'e "Merak etme Ferit, bunu da atlatacağız" demesi dikkat çekti.

YALI ÇAPKINI 12. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Kazım'ı ve Halis Ağa'yı gazetedeki fotoğrafın eski bir fotoğraf olduğu konusunda ikna ederler.

YALI ÇAPKINI 12. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ferit, fotoğrafları basan Taylan'a çok sinirlidir ve bunu onun yanına bırakmaya niyeti yoktur.

İfakat ise Kazım'a söz verdikleri gibi Suna'yla ilgilenip ona eğitim vermeye başlar.

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