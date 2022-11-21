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Sammy Violin Amerika’da single çıkardı!

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Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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Sammy Violin Amerika’da single çıkardı!

Toronto’da yaşayan Türk asıllı Kanada’li keman sanatçısı Sammy Violin, ilk uluslararası single’ı “Corazon Espanol”un çıkış hikâyesini anlattı ve hedeflerini bizimle paylasti: “Caldigim her tarzdan eseri Türk duygusuyla, kulağıyla yorumluyorum. Türk müzikalitesini çağdaş dünyaya tanıtmak ilk hedefim.”

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