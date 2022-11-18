Yalı Çapkını 9. bölüm full izle! 18 Kasım Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izle! Star TV, Youtube...

YALI ÇAPKINI 8. BÖLÜM ÖZETİ

Ferit gece Suna'nın kendisini öptüğünü Seyran'a söyleyince Seyran çok sinirlenir ve Ferit suçsuz olduğunu söylese de ona inanmaz ve onu suçlar.

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