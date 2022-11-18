Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit, Seyran’ı kurtarıyor...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Seyran Ferit'ten Suna'yı kurtarması için yardım ister. Ferit ise Suna'yı kaçırma planı yapar. Kazım'dan habersiz yaptıkları planı hayata geçirirler. Kazım ise Suna'nın kaybolduğunu anlayınca hıncını Esme'den çıkarır. Suna'nın konağa nasıl gireceği ise başka bir çetrefilli konudur.