Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit, Seyran'ı kurtarıyor...
Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını, bu akşam 9. bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Kazım, Suna'nın peşine düşerken, Seyran'ı ablasını saklarken yakalıyor. Ferit ise gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor. Peki, Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit, Seyran'ı kurtarıyor...
Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını, yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Dizinin hayranları yeni bölümün sona ermesinin ardından fragman arayışına başladı. Peki, Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit, Seyran'ı kurtarıyor...
YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Seyran Ferit'ten Suna'yı kurtarması için yardım ister. Ferit ise Suna'yı kaçırma planı yapar. Kazım'dan habersiz yaptıkları planı hayata geçirirler. Kazım ise Suna'nın kaybolduğunu anlayınca hıncını Esme'den çıkarır. Suna'nın konağa nasıl gireceği ise başka bir çetrefilli konudur.
YALI ÇAPKINI FRAGMANI YAYIMLANDI MI?
Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. Yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM KONUSU NE?
Yalı Çapkını 10. bölüm konusu belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.
YALI ÇAPKINI OYUNCULARI
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.
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