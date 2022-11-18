Müge Anlı'nın dudağına ne oldu? Yayına geç çıkışının nedenini anlattı: "Çocuğumun suçu yok, suç bende..."
Ekranın en sevilen isimlerinden olan Müge Anlı, bugünkü programa geç çıkışıyla ilgili açıklama yaptı. Dudağındaki yara nedeniyle yayına geç çıkan usta gazeteci, “Küçük beklenmeyen bir kaza oldu yayına geç çıkmak zorunda kaldım kusura bakmayın” dedi ve neler olup bittiğini açıkladı.
Haftaiçi her gün izleyici karşısına çıkan ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündemi belirleyen usta gazeteci, bugünkü yayına geç çıkınca sevenlerini endişelendirdi.
Dudağındaki yarayla dikkat çeken Müge Anlı seyircisinden özür dileyerek başına gelenleri anlattı.
MÜGE ANLI'NIN DUDAĞINA NE OLDU?
Köpeği Lokum'la oynadığı sırada dudağından yaralandığını söyleyen Anlı, "Bugün yayını biraz geç açmak zorunda kaldım kusura bakmayın. Sabah Lokum'la oynarken lokumun dişi geldi dudağıma. Yine geldim makyajımı yaptım falan ama kanı durmayınca bir dikiş attırdım geldim. Kusura bakmayın çok önemli bir şey değil görüntümden dolayı, ekranda verdiğim rahatsızlıktan dolayı kusura bakmayın." ifadelerini kullandı.
"KÖPEĞİ ISIRDI FALAN DA YAZMAYIN"
Kendi hatası nedeniyle yaralandığının altını çizen usta gazeteci, "Köpeği ısırdı falan da yazmayın çocuğumun suçu yok, çocuğum biliyorsunuz kıymetlidir. Suç bende, hata bende" dedi.
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