Müge Anlı'nın dudağına ne oldu? Yayına geç çıkışının nedenini anlattı: "Çocuğumun suçu yok, suç bende..."

MÜGE ANLI'NIN DUDAĞINA NE OLDU?

Köpeği Lokum'la oynadığı sırada dudağından yaralandığını söyleyen Anlı, "Bugün yayını biraz geç açmak zorunda kaldım kusura bakmayın. Sabah Lokum'la oynarken lokumun dişi geldi dudağıma. Yine geldim makyajımı yaptım falan ama kanı durmayınca bir dikiş attırdım geldim. Kusura bakmayın çok önemli bir şey değil görüntümden dolayı, ekranda verdiğim rahatsızlıktan dolayı kusura bakmayın." ifadelerini kullandı.