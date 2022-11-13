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Özlem Gezgin: Roman yazmada başarı için çeşitli terimlere hakim olmalısınız

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.11.2022
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Özlem Gezgin: Roman yazmada başarı için çeşitli terimlere hakim olmalısınız

Marge” romanıyla edebiyat dünyasına adım atan başarılı oyuncu Özlem Gezgin, roman yazmada başarı için çeşitli terimlerin biliniyor olması gerektiğini belirtti.

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